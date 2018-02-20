Mitsubishi привезет на Женевский автосалон две новинки

Фото: Mitsubishi
На грядущем Женевском моторшоу компания Mitsubishi покажет две новинки — концептуальный e-Evolution, которые впервые продемонстрируют в Европе, и гибридный Outlander 2019 модельного года. Кроме того, японцы привезут на выставку модели Eclipse Cross, ASX, Pajero, L200, Space Star и i-MiEV.
Виктория Базылева

Впервые «умный» концептуальный кроссовер e-Evolution представили публике на Токийском моторшоу осенью минувшего года. Никаких технических подробностей о модели в Mitsubishi так и не рассказали, ограничившись информацией о трех моторах с высоким крутящим моментом и емкой аккумуляторной батарее.

Они отметили, что шоу-кар оборудован передовой системой искусственного интеллекта (AI) — несколько датчиков передают компьютеру информацию о дорожной обстановке и действиях рулевого, и машина адаптируется к любому стилю вождения.

Кроме того, Mitsubishi e-Evolution располагает любопытной функцией обучения для начинающих автомобилистов. Определив уровень водительского мастерства, система выстраивает специальную программу с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на панели приборов.

Фото: Mitsubishi

На Женевском автосалоне, который откроется для прессы 6 марта, Mitsubishi презентует и Outlander PHEV следующего модельного года. Кроссовер обзавелся усовершенствованной системой полного привода, другим силовым агрегатом и новыми материалами отделки салона.

На смену двухлитровому бензиновому мотору, входящему в состав гибридной установки, пришел двигатель объемом 2,4 литра. Как утверждает производитель, он отличается более высоким крутящим моментом и экономичностью. Мощность генератора и заднего электродвигателя увеличилась на 10%, энергоемкость аккумулятора — на 15%.

Обновленный Outlander PHEV получил и некоторые дизайнерские доработки. Машину оснастили светодиодными фарами, перелицованной радиаторной решеткой, 18-дюймовыми колесными дисками и крупным задним спойлером. В салоне авто появились новые передние кресла с улучшенной боковой поддержкой, а также видоизмененная панель приборов с другими переключателями и дефлекторами системы кондиционирования.

Напомним, в нашей стране гибридный «Аутлендер» на сегодняшний день не продается.

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20 февраля 2018
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