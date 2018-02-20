Mitsubishi привезет на Женевский автосалон две новинки

Впервые «умный» концептуальный кроссовер e-Evolution представили публике на Токийском моторшоу осенью минувшего года. Никаких технических подробностей о модели в Mitsubishi так и не рассказали, ограничившись информацией о трех моторах с высоким крутящим моментом и емкой аккумуляторной батарее.

Они отметили, что шоу-кар оборудован передовой системой искусственного интеллекта (AI) — несколько датчиков передают компьютеру информацию о дорожной обстановке и действиях рулевого, и машина адаптируется к любому стилю вождения.

Кроме того, Mitsubishi e-Evolution располагает любопытной функцией обучения для начинающих автомобилистов. Определив уровень водительского мастерства, система выстраивает специальную программу с подачей рекомендаций голосом или через сообщения на панели приборов.