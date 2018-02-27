В России стартуют продажи новой LADA Granta

АВТОВАЗ объявил о начале продаж новой модификации LADA Granta под названием City — в салонах дилеров автомобиль появится 1 марта. Как изменился тольяттинский бестселлер, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Вячеслав Василенко

Все новое — это хорошо забытое старое. Именно этим принципом руководствовался АВТОВАЗ, выпуская свежую версию своего бестселлера. Дело в том, что «Гранта» с приставкой City мало чем отличается от обычной LADA Granta.

Впрочем, это не отнимает у тольяттинцев права на попытку стимуляции продаж. Напомним, что эта модель, несколько лет кряду удерживающая пальму первенства в рейтинге продаж, в минувшем году уступила лидерство корейскому KIA Rio. То есть самое время освежить интерес к машине.

«Городской характер» LADA Granta по мнению производителя подчеркивают выкрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки и молдинги, а также модные по вазовским меркам темно-серые колесные диски 15-го диаметра.

Фото: АВТОВАЗ

Внутри — изменений не меньше, если не больше. На торпедо появились черные глянцевые вставочки, кресла обзавелись новой обивкой с серебристой прострочкой, а на принадлежность авто к а-ля эксклюзивному изданию намекают логотипы с надписью City.

Среди прочих подарков судьбы — две подушки безопасности, кондиционер, «музыка», обогрев передних сидений и боковых зеркал с электроприводом. Хотите, чтобы за вами следил Большой брат — дополнительно можно установить приемник ЭРА-ГЛОНАСС.

В движение LADA Granta City приводится 1,6-литровым 87-сильным мотором, сопряженным с пятискоростной механической коробкой передач. Цена такой машины стартует от 492 400 рублей.

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27 февраля 2018
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