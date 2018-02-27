В России стартуют продажи новой LADA Granta

Все новое — это хорошо забытое старое. Именно этим принципом руководствовался АВТОВАЗ, выпуская свежую версию своего бестселлера. Дело в том, что «Гранта» с приставкой City мало чем отличается от обычной LADA Granta.

Впрочем, это не отнимает у тольяттинцев права на попытку стимуляции продаж. Напомним, что эта модель, несколько лет кряду удерживающая пальму первенства в рейтинге продаж, в минувшем году уступила лидерство корейскому KIA Rio. То есть самое время освежить интерес к машине.

«Городской характер» LADA Granta по мнению производителя подчеркивают выкрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки и молдинги, а также модные по вазовским меркам темно-серые колесные диски 15-го диаметра.