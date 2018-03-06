В России стартуют продажи рамного внедорожника DW Hower H5

Фото: China Automarket
Компания «Чайна Автомаркет», официальный дистрибьютор марки DW Hower в России, объявляет о начале продаж нового рамного внедорожника H5. Первые автомобили поступят в шоу-румы официальных дилеров 9 марта.
Виктория Базылева

В ноябре минувшего года на российский рынок вышел первый автомобиль китайской марки DW Hower — внедорожник H3. Через несколько дней официальные дилеры приступят к продаже еще одного «вездехода» — модели H5. Ожидается, что до конца нынешнего года «Чайна Автомаркет» выведет на рынок также пикап DW Wingle и кроссовер DW Hower M6.

Новый DW Hower H5 укомплектован двухлитровым бензиновым 150-сильным турбомотором производства Mitsubishi, шестиступенчатой механической коробкой передач, раздаткой Borg Warner и блокировкой дифференциала заднего моста. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.

Фото: China Automarket

В нашей стране DW Hower H5 будет продаваться в трех комплектациях «Сити», «Комфорт» и «Люкс». Машина в базовом исполнении обладает фронтальными подушками безопасности водителя и пассажиров, «детским» замком, датчиком давления в шинах, задними противотуманками и мультимедийной системой с четырьмя динамиками.

«Люксовому» автомобилю положены уже семь подушек безопасности, задний парктроник, отделанные кожей сиденья, электропривод водительского кресла и информационно-развлекательный комплекс с шестью колонками.

Остается лишь добавить, что цены на DW Hower H5 варьируются в диапазоне от 1 219 000 до 1 499 000 рублей.

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6 марта 2018
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