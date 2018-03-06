В России стартуют продажи рамного внедорожника DW Hower H5

В ноябре минувшего года на российский рынок вышел первый автомобиль китайской марки DW Hower — внедорожник H3. Через несколько дней официальные дилеры приступят к продаже еще одного «вездехода» — модели H5. Ожидается, что до конца нынешнего года «Чайна Автомаркет» выведет на рынок также пикап DW Wingle и кроссовер DW Hower M6.

Новый DW Hower H5 укомплектован двухлитровым бензиновым 150-сильным турбомотором производства Mitsubishi, шестиступенчатой механической коробкой передач, раздаткой Borg Warner и блокировкой дифференциала заднего моста. Привод — на выбор покупателя — передний или полный.