Зимний тест-драйв полноприводной Hyundai Creta: два литра наплевательства

Фото avtovzglyad.ru
Достойно и комфортно перемещать своих владельцев и их пассажиров в пространстве по хорошей трассе способен практически любой — даже бюджетный — современный автомобиль, за исключением, пожалуй, отдельных представителей китайского автопрома и застоявшихся на конвейере престарелых моделей АВТОВАЗа «доматтиновского» периода. Но вот в ситуациях откровенно экстремальных или просто бездорожных, с поставленной задачей справляются далеко не все.
Ефим Розкин

А если и справляются, то вынимают из своих седоков всю душу, вытрясая ее на плохом дорожном покрытии; загоняя в пятки при обгонах и просто активных маневрах; печаля отсутствием полезных в сложных условиях эксплуатации опций. Но куда деваться, спросите вы, если денег на классную во всех отношения «тачку» откровенно нет и, скорее всего, не будет? Что ж, портал «АвтоВзгляд» покажет вам верный путь — в салоны официальных дилеров «Хендэ», где нужно будет спросить компактный кроссовер Hyundai Creta.

Желательно в полноприводной модификации с 2-литровым мотором. И не говорите, что 1 229 900 рублей — неподъемная для небогатого среднестатистического россиянина сумма. У решившихся на покупку нового авто граждан 480 000 «деревянных» (возможно, и гораздо больше) в качестве первого взноса всяко имеются, а дальнейшие ежемесячные платежи в 11 000 рубликов в рамках фирменной кредитной программы «Старт» не разорят даже разносчика пиццы. И все это за автомобиль, который может разочаровать только отпетого сноба. Впрочем, судите сами…

Фото avtovzglyad.ru

Все прелести Hyundai Creta 4x4 — недорогого по нынешним меркам автомобиля (особенно с учетом ряда опций, еще недавно имевшихся в арсенале машин минимум двумя классами выше), мы в полной мере оценили не на каком-нибудь германском автобане или американском хайвее, а продираясь сквозь многочисленные засады настоящей русской зимы с ее аномальными метелями и, как следствие, в глухую нечищенными дорогами, грандиозными снежными отвалами на парковках, температурами, опускающимися по ночам до −20. И, сразу скажем, маленький «кореец» нас ни разу не подвел, хотя, честно говоря, заставил в некоторых ситуациях слегка поволноваться.

Фото avtovzglyad.ru

До главных испытаний, выпавших на его долю в начале февраля, автомобиль просто радовал нас трехступенчатым обогревом передних сидений и двухступенчатым (где это видано на «бюджетниках») — задних. Но особенно — подогревом руля (еще одна фишка, не характерная для этого сегмента). А когда значительная часть страны утонула в снежных вихрях, он стал решать задачки, оказавшиеся, судя по пустым улицам и магистралям, не по зубам большей части столичного автопарка, вставшего на вынужденный прикол.

С проблемой №1 — выбраться из слоя снега, по кругу пленившего его за ночь по ступицы и даже чуть выше, SUV справился довольно просто. Снежок еще не слежался, уборочная техника бездействовала, так что полного привода с отключенной на всякий случай системой стабилизации, хватило с лихвой. Как и не самого выдающегося, но вполне приличного дорожного просвета в 190 мм. А вот проблема №2, по крайней мере для не очень опытных водителей, оказалась серьезнее.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Дело в том, что и на относительно чистых дорогах Hyundai Creta, как оказалось, требует постоянных подруливаний в быстрых поворотах. А при езде по снежной каше, не говоря уже об откровенно обледеневших участках дорог, ее вполне конкретно сносит даже при вялом маневре. Впрочем, «поймать» машину, благодаря точному и приятно налитому даже в нулевой зоне рулю, труда не составляет, но «драйверить» на ней зимой мы бы все-таки не советовали. Впрочем, и летом азартная езда особого удовольствия не доставит — 150-сил для полуторатонной машины все же маловато. Уверенно, без провалов набирая скорость во всех диапазонах и не заставляя потеть при не совсем правильно выбранном месте и времени для обгона, Creta, тем не менее, делает это без огонька, слегка напрягаясь и не критично, но повышая голос мотора.

Но вернемся к зимним нюансам ее эксплуатации. Проблемой №3 стала парковка в узком пространстве после того, как коммунальщики кое-как прошлись своими снегоуборщиками по городским улицам, соорудив у каждого мало-мальски пригодного для стоянки места полуметровые брустверы. Но «Крета» и тут утерла всем нос.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Во-первых, благодаря своим габаритам и коротким — что спереди, что сзади — свесам, она легко втискивается в малейший разрыв между сугробами и не цепляется за них. Во-вторых, вооруженная блокировкой муфты подключения заднего моста (тяга четко распределяется в пропорции 50х50), достаточно уверенно утюжит даже спрессованные снежные массы. Назвать это ее умение по-настоящему внедорожным, разумеется, нельзя, но быть уверенным, что поздней ночью, когда все более или менее «легкие» парковочные места уже заняты, ты где-нибудь, но приткнешься — можно вполне.

…Говорят, что нынешний февраль еще не раз «порадует» нас метелями и обильными снегопадами, а дорожники — полной к ним неготовностью. Да только Hyundai Creta на эти превратности судьбы плевать хотела.

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10 февраля 2018
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