Зимний тест-драйв полноприводной Hyundai Creta: два литра наплевательства

А если и справляются, то вынимают из своих седоков всю душу, вытрясая ее на плохом дорожном покрытии; загоняя в пятки при обгонах и просто активных маневрах; печаля отсутствием полезных в сложных условиях эксплуатации опций. Но куда деваться, спросите вы, если денег на классную во всех отношения «тачку» откровенно нет и, скорее всего, не будет? Что ж, портал «АвтоВзгляд» покажет вам верный путь — в салоны официальных дилеров «Хендэ», где нужно будет спросить компактный кроссовер Hyundai Creta.

Желательно в полноприводной модификации с 2-литровым мотором. И не говорите, что 1 229 900 рублей — неподъемная для небогатого среднестатистического россиянина сумма. У решившихся на покупку нового авто граждан 480 000 «деревянных» (возможно, и гораздо больше) в качестве первого взноса всяко имеются, а дальнейшие ежемесячные платежи в 11 000 рубликов в рамках фирменной кредитной программы «Старт» не разорят даже разносчика пиццы. И все это за автомобиль, который может разочаровать только отпетого сноба. Впрочем, судите сами…