Skoda выпустит 19 новых автомобилей

Прошедший 2017 год стал самым успешным за всю историю марки Skoda. Автостроитель установил рекорды как по объемам продаж, так и по финансовым показателям. Выручка компании увеличилась на 20,8% до 16,6 млрд. евро, а операционная прибыль — на 34,6% до 1,6 млрд. евро.

В минувшем году владельцами машин Skoda стали более 1 200 500 человек по всему миру, что на 6,6% больше, нежели в 2016-м. В одном только Китае, являющимся крупнейшим автомобильным рынком, было реализовано 325 000 транспортных средств.

В компании и дальше намерены укреплять свои позиции, привлекая новых клиентов. Следуя своей стратегии, Skoda в ближайшие два года представит 19 новых моделей, в числе которых серийная версия кроссовера Vision X. О каких еще автомобилях идет речь — представители марки не уточняют.

Вероятно, чехи подразумевают компактный SUV Kamiq, который будет продаваться исключительно в Китае, следующее поколение лифтбэка Rapid и таинственную бюджетную машину для Ирана, Бразилии и Индии. Скорее всего, модельный ряд Skoda также пополнится несколькими электрокарами и гибридами, ориентированными в первую очередь все на ту же Поднебесную.