За что потребители любят кроссовер KIA Sportage

– Мы гордимся тем, что наш бестселлер преодолел этот исторический рубеж. С 1993 года Sportage превратился в эталонную модель в сегменте компактных SUV, и именно его успех лег в основу создания разнообразной и продуманной линейки кроссоверов KIA, которая в будущем будет только расширяться, пополняясь новыми моделями, — сказал исполнительный вице-президент KIA Motors по глобальным операциям Хо Сун Сон.

Концепт будущего KIA Sportage представили широкой публике в 1991 году. Спустя два года в продажу поступило первое поколение модели, которое сумело привлечь внимание более чем 500 000 покупателей. Вторая генерация кроссовера за семь лет разошлась тиражом в 1,2 млн. экземпляров, а третьей удалось преодолеть отметку в 1 млн. реализованных машин всего за 4 года.