За что потребители любят кроссовер KIA Sportage

Фото: Вячеслав Василенко
Кроссовер KIA Sportage вышел на автомобильный рынок в 1993 году. За двадцать пять лет обладателями этих машин стали свыше 5 млн. человек по всему миру.
Виктория Базылева

– Мы гордимся тем, что наш бестселлер преодолел этот исторический рубеж. С 1993 года Sportage превратился в эталонную модель в сегменте компактных SUV, и именно его успех лег в основу создания разнообразной и продуманной линейки кроссоверов KIA, которая в будущем будет только расширяться, пополняясь новыми моделями, — сказал исполнительный вице-президент KIA Motors по глобальным операциям Хо Сун Сон.

Концепт будущего KIA Sportage представили широкой публике в 1991 году. Спустя два года в продажу поступило первое поколение модели, которое сумело привлечь внимание более чем 500 000 покупателей. Вторая генерация кроссовера за семь лет разошлась тиражом в 1,2 млн. экземпляров, а третьей удалось преодолеть отметку в 1 млн. реализованных машин всего за 4 года.

KIA Sportage 1-го поколения, фото: KIA

Нынешнее, четвертое поколение Sportage оказалось самым успешным за всю историю модели. Миллионный автомобиль выехал из автосалона KIA в январе 2018-го — всего через 2,5 года после старта продаж. По мнению представителей компании, эта машина полностью отвечает требованиям современных автомобилистов:

– Sportage получил смелый, прогрессивный дизайн, при этом предлагая еще более высокий уровень практичности и комфорта, удобства в эксплуатации и оснащенности системами безопасности. Линейка двигателей и трансмиссий обеспечивает высочайшую эффективность и отличные динамические характеристики, что соответствует ожиданием широкой аудитории покупателей, — говорится в пресс-релизе.

Приобрести KIA Sportage на сегодняшний день можно по цене от 1 279 900 рублей, а воспользовавшись специальными предложениями — от 1 226 900. Кроссоверы продаются в России в трех модификациях с бензиновыми и дизельными моторами мощностью 150, 177 и 185 л. с.

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21 марта 2018
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