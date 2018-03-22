Объявлены сроки появления в России нового Genesis G70

Компания Genesis, являющаяся «премиальным» суббрендом Hyundai, объявила о выходе на российский рынок новой модели — полноприводного седана G70, самого маленького авто в линейке. Примечательно, что корейцы успели решить все организационные вопросы в обещанные сроки, и это позволило им представить автомобиль без задержек.

Официальная российская презентация новинки состоится 12 апреля. Очевидно, сразу после дилеры приступят к приему предварительных заказов. Впрочем, это лишь предположение. Конкретных дат начала продаж представители Genesis не называют. Кстати, цены на машину также держатся в секрете. Не рассказывают в компании и технических характеристик G70.

– Новый седан G70 обладает высочайшим уровнем безопасности в классе. Автомобиль оснащен широким набором современных технологических решений, обеспечивающих водителю и пассажирам максимальный комфорт, — говорится в пресс-релизе.

Напомним, что G70 является третьим автомобилем в модельном ряду Genesis, в который на сегодняшний день входят также G80 и G90. Эти машины продаются в том числе и в России — «восьмедисятый» можно приобрести по цене от 2 550 000 рублей, а «девяностый» — от 4 775 000 рублей.