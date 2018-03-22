Владельцам автомобилей Ford больше не придется покупать стеклоомывающую жидкость

Фото: Ford
Компания Ford реализовала технологию использования дождевой воды для стеклоочистителей. Эту незамысловатую идею американскому производителю подали дети — брат и сестра Дэниел и Лара Крон из немецкого города Юлих.
Виктория Базылева

Подростки из Германии предложили использовать в качестве альтернативны специальной омывающей жидкости простую дождевую воду, которую «дворники» смахивают с ветрового стекла. Они впервые задумались об этом в тот момент, когда их отец во время движения пытался очистить «лобовуху» от разводов. Бачок стеклоомывателя был пуст, а за несколько минут до этого шел проливной дождь.

– Это был настоящий ливень. Вода была везде, кроме бачка стеклоомывателя. Сестра и я решили, что это очень смешно, а потом решение проблемы пришло само собой. Нужно просто использовать дождевую воду, — рассказал одиннадцатилетний Дэниел.

Фото: Ford

Свою идею дети опробовали на масштабной модели Ford Focus RS — они установили на игрушечную машину насос и даже фильтр для очистки воды. Разработку юных инженеров отметили первым призом на местном научном конкурсе. А спустя некоторое время придуманную детьми технологию использовала и компания Ford, построившая первый прототип устройства для настоящего автомобиля.

Система забора дождевой воды была протестирована на минивэне Ford S-Max. Транспортное средство оборудовали резиновыми трубками, проходящими от нижней части лобового стекла к бачку омывателя. В ходе испытаний американцы выявили, что резервуар наполняется жидкостью всего за 5 минут.

Остается лишь добавить, что сроки появления подобных устройств на серийных моделях Ford пока не называются.

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22 марта 2018
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