Владельцам автомобилей Ford больше не придется покупать стеклоомывающую жидкость

Подростки из Германии предложили использовать в качестве альтернативны специальной омывающей жидкости простую дождевую воду, которую «дворники» смахивают с ветрового стекла. Они впервые задумались об этом в тот момент, когда их отец во время движения пытался очистить «лобовуху» от разводов. Бачок стеклоомывателя был пуст, а за несколько минут до этого шел проливной дождь.

– Это был настоящий ливень. Вода была везде, кроме бачка стеклоомывателя. Сестра и я решили, что это очень смешно, а потом решение проблемы пришло само собой. Нужно просто использовать дождевую воду, — рассказал одиннадцатилетний Дэниел.