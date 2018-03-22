Первые подробности о новом кроссовере Chevrolet Traverse для России

Фото: www.netcarshow.com
В открытой базе Росстандарта появился документ одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в котором содержится техническая информация о новом кроссовере Chevrolet Traverse для России. Судя по всему, в нашей стране американский SUV будет продаваться в единственной модификации.
Виктория Базылева

Новый кроссовер Chevrolet Traverse должен был поступить на российский рынок еще в конце минувшего года. Позже сроки сдвинулись — представители компании пообещали привезти новинку в марте 2018-го. Но и март уже подходит к концу, а автомобилей в шоу-румах все нет. Очевидно, американцы столкнулись с некоторыми трудностями. Возможно, они долго не могли определиться с ценами или сертифицировать модель.

В том, что «Траверс» все же доберется до нашей страны, сомнений нет. В российском офисе General Motors портал «АвтоВзгляд» уверили, что продажи начнутся. Правда, никакие конкретные сроки пока не называются. Неизвестны и цены — их, вероятно, объявят позже. Зато у нас уже есть кое-какие технические сведения о машине, благодаря появившемуся в открытой базе Росстандарта документу ОТТС.

Фото: www.netcarshow.com

На внутреннем рынке Chevrolet Traverse представлен в двух версиях с 200-сильным турбомотором и более мощным атмосферным двигателем в 310 сил. В Россию же приедет только одна модификация с топовым агрегатом, форсированным до 318 сил. Пару ему составит девятиступенчатая автоматическая коробка передач, привод будет безальтернативно полный.

Российским покупателям дилеры Chevrolet предложат кроссоверы в двух комплектациях LT и Premier, с семи- или восьмиместным салоном. Уже в базовом исполнении автомобили для нашей страны получат климат-контроль, мониторинг слепых зон, люк в крыше, круиз-контроль, а также мультимедийную систему со встроенной навигацией и поддержкой смартфонов.

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22 марта 2018
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