Первые подробности о новом кроссовере Chevrolet Traverse для России

Новый кроссовер Chevrolet Traverse должен был поступить на российский рынок еще в конце минувшего года. Позже сроки сдвинулись — представители компании пообещали привезти новинку в марте 2018-го. Но и март уже подходит к концу, а автомобилей в шоу-румах все нет. Очевидно, американцы столкнулись с некоторыми трудностями. Возможно, они долго не могли определиться с ценами или сертифицировать модель.

В том, что «Траверс» все же доберется до нашей страны, сомнений нет. В российском офисе General Motors портал «АвтоВзгляд» уверили, что продажи начнутся. Правда, никакие конкретные сроки пока не называются. Неизвестны и цены — их, вероятно, объявят позже. Зато у нас уже есть кое-какие технические сведения о машине, благодаря появившемуся в открытой базе Росстандарта документу ОТТС.