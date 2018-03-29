Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года-2018»

Международный конкурс «Всемирный автомобиль года» проводится уже на протяжении четырнадцати лет. Каждый год группа профессиональных автомобильных журналистов более чем из двадцати стран мира выбирает лучшие модели из тех, что представлены по меньшей мере на пяти рынках и как минимум на двух континентах.

За всю историю премии больше всего наград удалось заполучить компании Volkswagen. Автомобили вольфсбургской марки — модели up!, Polo и Golf — четыре раза становились лучшими. В этом году трофей впервые отправился в Швецию — главную победу присудили кроссоверу Volvo XC60.

В число претендентов на звание «Всемирный автомобиль года», помимо XC60, входили Mazda CX-5 и Range Rover Velar. Любопытно, что британцам вручили награду в прошлом году — за Jaguar F-Pace, а японцам годом раньше — за Mazda MX-5. Это наводит на мысль, что другого исхода в 2018-м быть и не могло. Организаторы пытаются угодить всем.

Range Rover Velar все же одержал победу, но в категории «Лучший дизайн». Лучшим представительским автомобилем, по мнению жюри, является Audi A8, спорткаром — BMW M5, городской машиной — Volkswagen Polo, а «зеленой» моделью — Nissan Leaf.