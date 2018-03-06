В Россию едет рестайлинговая KIA Optima, дебютировавшая в Женеве

Ведь все главные изменения таятся у обновленной KIA Optima под капотом. Корейцы предложили потенциальным клиентам два новых силовых агрегата к уже существующим — дизельный объемом 1,6 литра с системой прямого впрыска мощностью 136 л. с., а также бензиновый турбомотор с тем же объемом и прямым впрыском с отдачей в 180 «лошадок».

Первый вряд ли придет в нашу страну, поскольку корейцы все еще не доверяют качеству отечественно солярки, а вот второй вполне может пополнить моторную линейку модели для России. Тем более, что работать он будет с новейшей 7-ступенчатой роботизированной КП.

Впрочем, пока производитель не рассказывает о модификациях новинки для России, поскольку в нашей стране, как и в Европе, ее начнут продавать только ближе к осени.