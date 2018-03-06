В Россию едет рестайлинговая KIA Optima, дебютировавшая в Женеве

Фото: KIA
Сегодня в России неплохо продается корейский седан бизнес-класса (хотя производитель так громко его и не позиционирует) KIA Optima, отодвинувший в этом году на второе место даже такой бестселлер, как Toyota Camry. Очень удачная во всех смыслах машина вооружена для нашего рынка тремя двигателями — 2-литровым мощностью 150 сил, 2,4-литровым с отдачей в 188 «лошадок» и турбированным 2,0 с табуном из 245 «коней». Однако с дебютировавшей на днях в Женеве рестайлинговой версией модели «моторный пасьянс» может и изменится.
Александр Ростарчук

Ведь все главные изменения таятся у обновленной KIA Optima под капотом. Корейцы предложили потенциальным клиентам два новых силовых агрегата к уже существующим — дизельный объемом 1,6 литра с системой прямого впрыска мощностью 136 л. с., а также бензиновый турбомотор с тем же объемом и прямым впрыском с отдачей в 180 «лошадок».

Первый вряд ли придет в нашу страну, поскольку корейцы все еще не доверяют качеству отечественно солярки, а вот второй вполне может пополнить моторную линейку модели для России. Тем более, что работать он будет с новейшей 7-ступенчатой роботизированной КП.

Впрочем, пока производитель не рассказывает о модификациях новинки для России, поскольку в нашей стране, как и в Европе, ее начнут продавать только ближе к осени.

Но вернемся к рестайлинговым нюансам модели. С точки зрения экстерьера они традиционны и минимальны: передок «Оптима» украшают новый бампер, отделанная хромом радиаторная решетка и иной головной свет. На «корме» так же появился новый бампер, а задние фонари стали светодиодными. К тому же на выбор клиенту предлагаются колесные диски 16, 17 и 18 дюймов (последние, правда, для версий GT и GT Line).

Интерьерные изменения минимальны, но от этого не менее эффектны: появилось новое многофункциональное рулевой колесо, спрямленное снизу, много благородного матового хрома и фоновая подсветка передней панели и дверей, причем автовладелец сможет активировать один из шести цветов.

Водитель автомобиля может выбрать один из трех режимов езды — экономичный, спортивный или универсальный. А помогать ему в процессе движения станет фирменная система удержания авто в полосе с контролем соседних для безопасных перестроений. Так же тот электронный помощник поможет избежать столкновений с впереди идущей машиной или пешеходом.

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6 марта 2018
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