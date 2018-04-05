KIA Stinger может получить 400-сильный двигатель

Премьера фастбэка Stinger состоялась в начале минувшего года — многообещающую новинку впервые показали на Детройтском моторшоу. На российский авторынок самая шустрая серийная модель в истории корейской марки поступила в марте. По данным пресс-службы KIA, в первый же месяц дилерам удалось реализовать 193 машины.

С момента своего запуска автомобили Stinger разошлись по миру тиражом в 3920 единиц. И хотя продажи фастбэка только начались, в компании уже заговорили о новых модификациях и комплектациях. В интервью изданию AutoGuide глава отдела маркетинга Орт Хедрик рассказал, что в обозримом будущем «Стингер» может получить версии с «роскошным» интерьером и более мощным двигателем.

Куда уж мощнее, если на сегодняшний день фастбэк в топовом исполнении оснащается 370-сильным V6 с двойным наддувом? Конечно, корейцы могли бы выпустить Stinger с мотором мощностью свыше 400 л. с. и, скажем, более жесткой подвеской и усовершенствованной тормозной системой. Но нужна ли такая машина потребителю, сможет ли она выдержать конкуренцию — вот вопрос.

В любом случае, по словам Орта Хедрика, судьба «Стингера» напрямую зависит от результатов продаж. А значит новые версии, даже если и появятся, то не скоро, поскольку на выявление покупательского спроса у корейцев уйдет далеко не один месяц.