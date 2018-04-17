Названы сроки премьеры KIA Ceed GT третьего поколения

На минувшем Женевском моторшоу компания KIA презентовала Ceed третьего поколения. Модель не только получила новое название (раньше она именовалась cee’d), но и обзавелась полностью независимой подвеской, а также 140-сильным бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и 1,6-литровым дизельным мотором в двух степенях форсировки: 115 и 136 л. с.

Уже осенью корейцы представят публике «Сид» в кузове Shooting Brake. Автомобиль, построенный по образу концептуального Proceed, дебютирует на Парижском автосалоне. Некоторое время спустя свет увидит и гибридная модификация. Правда, никаких технических подробностей о ней на сегодняшний день нет.

В начале года следующего KIA выпустит Ceed GT — хот-хетч с более мощным двигателем и особым дизайном экстерьера. По данным портала Motor1, «заряженные» трехдверки и пятидверки будут оснащаться 1,6-литровым мотором с турбонаддувом, генерирующим порядка 200 л. с. Но и эти сведения в компании официально пока не подтверждают.

Сегодня в России продается второе поколение автомобилей семейства cee’d. Приобрести хетчбэк в пятидверном исполнении можно по цене от 680 000, в трехдверном — от 780 000 рублей. При этом, за «горячую» версию GT дилеры просят уже не менее 1 194 900 и 1 104 900 целковых соответственно. Ожидается, что машины следующей генерации поступят на отечественный авторынок в июле-сентябре.