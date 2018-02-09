Что опаснее для машины — яма или кочка

Что предпочтительнее для машины, зависит от массы факторов — глубины ямы, высоты кочки, диаметра препятствия, остроты его граней, крутизны стенок, твердости дорожного покрытия, и конечно же — от скорости автомобиля и энергоемкости подвески.

Как известно, чем длиннее ход амортизатора, тем лучше он справляется с плохим асфальтом. На выпуклом препятствии он прежде всего сжимается, а на внушительной кочке может сократиться до упора, спровоцировав сильный удар. В результате есть шанс повреждения рычагов, шаровых опор и прочих элементов ходовой части.

На яме происходит обратный эффект — подвеска срабатывает на отбой, а потом возвращается в прежнее положение. Чем ниже опустится колесо, тем потом ощутимее будет его столкновение с дальней кромкой углубления, и это также грозит проблемами с ходовой частью. Соответственно, чем шире и глубже яма, тем хуже для автомобиля. Не секрет, что если, например, на высокой скорости колеса целиком провалятся в широкую и глубокую промоину, их может оторвать вместе с рычагами и передним бампером.