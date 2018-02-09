Что опаснее для машины — яма или кочка

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Представьте, что вы ковыляете на своем автомобиле по разбитой сельской дороге, и вдруг у вас появляется альтернатива — проехать через яму либо через кочку примерно равных пропорций. Что вы выберите? В зависимости от вашего решения и нагрузка на подвеску будет разная.
Иван Флягин

Что предпочтительнее для машины, зависит от массы факторов — глубины ямы, высоты кочки, диаметра препятствия, остроты его граней, крутизны стенок, твердости дорожного покрытия, и конечно же — от скорости автомобиля и энергоемкости подвески.

Как известно, чем длиннее ход амортизатора, тем лучше он справляется с плохим асфальтом. На выпуклом препятствии он прежде всего сжимается, а на внушительной кочке может сократиться до упора, спровоцировав сильный удар. В результате есть шанс повреждения рычагов, шаровых опор и прочих элементов ходовой части.

На яме происходит обратный эффект — подвеска срабатывает на отбой, а потом возвращается в прежнее положение. Чем ниже опустится колесо, тем потом ощутимее будет его столкновение с дальней кромкой углубления, и это также грозит проблемами с ходовой частью. Соответственно, чем шире и глубже яма, тем хуже для автомобиля. Не секрет, что если, например, на высокой скорости колеса целиком провалятся в широкую и глубокую промоину, их может оторвать вместе с рычагами и передним бампером.

С другой стороны, когда ямы меньше диаметра колеса, автомобиль на высокой скорости под воздействием большой инертной массы может вообще их проигнорировать. В этом случае амортизаторы не успевают сработать на отбой, оставаясь в первоначальном состоянии. Причем здесь важен именно диаметр впадины, а не ее глубина. Отсюда пословица, которую знает каждый водитель: «Больше скорость — меньше ям».

На кочку подвеска в любом случае отреагирует, если она не настолько мала, что ее «проглотит» покрышка. Таким образом, если для колеса глубина небольшой ямы безразлична, то высота кочки для подвески всегда актуальна.

Так или иначе, ходовая часть среднестатистической легковушки при скорости 60 км в час испытает куда большую нагрузку на резиновом «лежачем полицейском», чем при прохождении впадины с аналогичной геометрией.

В любом случае, и кочку, и яму не стоит форсировать с выжатой до упора педалью тормоза, так как от сильного удара о препятствие застопоренным колесом велик шанс повредить ходовую часть. Притормозить лучше заблаговременно, нагрузив переднюю подвеску, чтобы машина наклонилась вперед, а потом отпустить педаль. Фронтальная часть разгрузится и автомобиль мягче преодолеет препятствие.

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9 февраля 2018
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