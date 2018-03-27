Как дешево купить хорошую машину премиум-класса с пробегом

Сложно найти человека, который сознательно откажется от предложения ездить на машине премиальной марки. Разумеется, подобные индивидуумы в природе существуют, однако подавляющее большинство граждан, при прочих равных условиях, предпочтут «премиум» даже самому дорогому «непремиуму». Реализовать такого рода желания можно по-разному. Кто-то копит на новое авто, а кто-то вполне удовлетворяется приобретением подержанной машины. Причем от выбора второго пути многих останавливают сомнения в надежности подержанной дорогой машины. Считается, что подержанная машина может преподнести новому владельцу массу неприятных технических сюрпризов, а если она несет на своем капоте шильдик премиального бренда, то борьба с ними может вылиться в особенно серьезные суммы.

Подобные рассуждения останавливают многих, однако в Jaguar Land Rover разработали специальную программу для клиентов, присматривающихся к подержанным авто премиум-класса. Программу Approved, пожалуй, можно назвать одной из самых привлекательных «тропинок» в мир уникальных британских марок высшего уровня. Для покупателя подержанного авто главное — техническое состояние машины и ее надежная служба в дальнейшем. Поэтому все автомобили, предлагаемые дилерами Jaguar и Land Rover в рамках программы Approved, имеют на одометре пробег не более 120 000 км.