Как дешево купить хорошую машину премиум-класса с пробегом

Обладателем машины, относящейся к премиальному сегменту, вопреки распространенному мнению, можно стать не только будучи олигархом или его родственником. Чтобы сесть за руль такого авто существуют пути доступные практически каждому.
Максим Строкер

Сложно найти человека, который сознательно откажется от предложения ездить на машине премиальной марки. Разумеется, подобные индивидуумы в природе существуют, однако подавляющее большинство граждан, при прочих равных условиях, предпочтут «премиум» даже самому дорогому «непремиуму». Реализовать такого рода желания можно по-разному. Кто-то копит на новое авто, а кто-то вполне удовлетворяется приобретением подержанной машины. Причем от выбора второго пути многих останавливают сомнения в надежности подержанной дорогой машины. Считается, что подержанная машина может преподнести новому владельцу массу неприятных технических сюрпризов, а если она несет на своем капоте шильдик премиального бренда, то борьба с ними может вылиться в особенно серьезные суммы.

Подобные рассуждения останавливают многих, однако в Jaguar Land Rover разработали специальную программу для клиентов, присматривающихся к подержанным авто премиум-класса. Программу Approved, пожалуй, можно назвать одной из самых привлекательных «тропинок» в мир уникальных британских марок высшего уровня. Для покупателя подержанного авто главное — техническое состояние машины и ее надежная служба в дальнейшем. Поэтому все автомобили, предлагаемые дилерами Jaguar и Land Rover в рамках программы Approved, имеют на одометре пробег не более 120 000 км.

Причем каждая из них впервые приобреталась первым владельцем не более 5 лет назад. Это означает, что такие авто обладают огромным запасом по ресурсу узлов и агрегатов. При этом подразумевается, что все такие машины и после приобретения новым владельцем будут обслуживаться в сервис-центрах марки по программе «Защита от поломок» в течении 24 месяцев, либо 60 000 км пробега после покупки.Таким образом, автомобилист, став обладателем подержанного Jaguar, или Land Rover не будет вынужден задумываться о том, что в случае каких-либо технических проблем с машиной он может остаться с ними один на один. Этого не произойдет.

Кроме того, участие в программе Jaguar Land Rover Approved означает, что приверженец британской марки, приобретая какую-либо машину бренда, становится обладателем полиса уникальной в своем роде фирменной программы «Помощь на дорогах» сроком действия до 2 лет. Ее ключевая особенность заключается в том, что программа полностью идентична той, которая предлагается покупателям новых автомобилей Jaguar или Land Rover. Впрочем, прибегать к услугам «Защиты от поломок» и «Помощи на дорогах» владельцу подержанной машины Jaguar или Land Rover вряд ли придется.

Дело в том, что каждая машина, предлагаемая к продаже в рамках этой программы, предварительно тщательно проверяется по 165 пунктам в соответствии с требованиями диагностической карты, разработанной специально для программы. Все выявляемые дефекты и недочеты устраняются и машина в полном смысле этого слова становится «как новенькая». Другими словами, специалисты официальных дилерских центров Jaguar Land Rover при, необходимости, полностью «перетряхивают» машину, в результате чего ее — хоть вновь на заводскую гарантию принимай!

Ведь для подготовки автомобилей в рамках Jaguar Land Rover Approved используются исключительно оригинальные запасные части и рекомендованное компанией-производителем технологическое оборудование. Заметим также, что машины, предлагаемые к продаже через программу Approved, гарантированно проходили плановое техобслуживание в строгом соответствии с рекомендованным компанией Jaguar Land Rover графиком, а прежде были доставлены в Россию официальным импортером. Вообще, с точки зрения приобретения машины, британский автопроизводитель старается идти в ногу со всеми веяниями времени.

Так, в частности, к фирменному онлайн-сервису Jaguar и Land Rover Connect подключены все шоу-румы официальных дилеров марки. Этот веб-сервис доступен на официальных российских сайтах Jaguar и Land Rover. Он организован по принципу «одного окна». На обоих порталах созданы все функциональные условия для выбора и подготовки к реальной покупке приглянувшегося автомобиля. Воспользовавшемуся сервисом клиенту останется только приехать в дилерский центр для оформления сделки.

Например, в разделах «Автомобили в наличии» или «Подобрать автомобиль» потенциальный покупатель может ознакомится с исчерпывающим списком реально доступных машин марок Jaguar и Land Rover во всех автосалонах брендов по всей стране. Причем, информация о них не заканчивается на указании рекомендованных цен. В обязательном порядке тут присутствуют условия актуальных акций и программ от производителя и дилеров с указанием размеров скидок, если они предусмотрены. На сайтах Jaguar Land Rover имеются детальные описания комплектаций, фотографии всех представленных «в живую» автомобилей, причем как новых, так и с пробегом.

Помимо прочего, сервис Connect позволяет получить практически мгновенную онлайн-оценку своего нынешнего авто, если потенциальный клиент собирается сдать его по программе Trade in. А жители Москвы и Санкт-Петербурга могут, к тому же, выставлять свои старые машины на своего рода Trade in-аукцион. При этом автосалоны официальных дилеров назначают собственные ставки за выставленные лоты и победителем становится дилер, предложивший максимальную цену в течение 24 часов.

Так или иначе, но оценив остаточную стоимость своего автомобиля, потенциальный клиент с помощью сервиса Connect может выбрать наиболее подходящую для него комплектацию приобретаемой модели брендов Jaguar Land Rover. Далее, при необходимости, он подбирает кредитную программу и отправляет заявку дилеру. А с недавних пор покупатели машин Jaguar и Land Rover имеют еще и возможность онлайн-бронирования приглянувшегося авто, внося при этом небольшой залог. После этого выбранная машина резервируется на срок до одной недели вплоть до момента внесения полной суммы.

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27 марта 2018
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