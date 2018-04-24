Toyota Land Cruiser Prado — самая популярная модель, поставляемая из-за границы

Фото: Toyota
По итогам минувшего года на территорию России импортировали порядка 235 000 легковых автомобилей, что на 0,5% больше, нежели в 2016-м. При этом на долю новых транспортных средств пришлось около 92% от общего объема, а на поддержанные, соответственно — оставшиеся 8%.
Виктория Базылева

Больше всего в нашу страну за период с января по декабрь 2017 года импортировали внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, производство которых на сегодняшний день не локализовано. По данным агентства «Автостат», границу пересек 12 351 японский «вездеход». На втором месте расположился Lexus RX — в Россию завезли 8583 кроссовера.

В прошлом году к дилерам поступило 6238 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и 6235 кроссовера Mercedes-Benz GLC. Эти модели оказались на третьей и четвертой строчках соответственно. А замыкает лидерскую пятерку Lexus NX — объем импортируемых автомобилей достиг 6186 единиц.

Помимо перечисленных машин, в первую десятку вошли кроссоверы Mercedes-Benz GLE (6144 шт.), гибридные хетчбэки Toyota Prius (6064 шт.), автомобили семейства Mercedes-Benz E-класс (5415 шт.), а также внедорожники Lexus LX (4775 шт.) и седаны Toyota Corolla (4696 шт.).

автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, внедорожник, седан, кроссоверы
24 апреля 2018
1003
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы