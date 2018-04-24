Toyota Land Cruiser Prado — самая популярная модель, поставляемая из-за границы

Больше всего в нашу страну за период с января по декабрь 2017 года импортировали внедорожников Toyota Land Cruiser Prado, производство которых на сегодняшний день не локализовано. По данным агентства «Автостат», границу пересек 12 351 японский «вездеход». На втором месте расположился Lexus RX — в Россию завезли 8583 кроссовера.

В прошлом году к дилерам поступило 6238 внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и 6235 кроссовера Mercedes-Benz GLC. Эти модели оказались на третьей и четвертой строчках соответственно. А замыкает лидерскую пятерку Lexus NX — объем импортируемых автомобилей достиг 6186 единиц.

Помимо перечисленных машин, в первую десятку вошли кроссоверы Mercedes-Benz GLE (6144 шт.), гибридные хетчбэки Toyota Prius (6064 шт.), автомобили семейства Mercedes-Benz E-класс (5415 шт.), а также внедорожники Lexus LX (4775 шт.) и седаны Toyota Corolla (4696 шт.).