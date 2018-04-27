Автомобили Skoda будут собирать в Германии

Конфликт внутри одного из крупнейших в мире автоконцернов разгорелся еще в прошлом году. Руководителей и представителей профсоюзов Volkswagen обеспокоила обострившаяся конкуренция между чешской и вольфсбургской марками. Они задумались о том, чтобы увеличить платежи, которые Skoda регулярно вносит за использование немецких технологий, а также перенести производство некоторых моделей чешского автостроителя в Германию.

Похоже, Volkswagen приступил к реализации своих планов — некоторые модели Skoda, ранее выпускавшиеся в Чехии, теперь будут собираться в германском Оснабрюке. Но какие именно автомобили «пропишутся» в Нижней Саксонии — неизвестно.

– Ресурсы наших чешских заводов полностью исчерпаны, поэтому нам необходимо провести реструктуризацию и построить новое предприятие. Пока конкретных планов нет, но через три-четыре месяца мы примем окончательное решение, — сообщил председатель совета директоров Skoda Бернгард Майер.