Ford откажется от седанов и хетчбэков в пользу кроссоверов и пикапов

Решив решительно бороться с лишними расходами, компания Ford отказывается от разработки следующих поколений седанов, хетчбэков и универсалов. К началу грядущего десятилетия в модельном ряду марки останутся только пикапы, делающие автостроителю «кассу», и коммерческий транспорт. Американцы планируют сохранить лишь пони-кар Mustang и «внедорожную» версию Focus — Active.

Кроме того, производитель намерен сосредоточиться на создании гибридных и полностью электрических машин. В ближайшие пять лет линейка Ford пополнится шестнадцатью электрокарами и новыми «зелеными» модификациями популярных в Северной Америке F-150, Mustang, Explorer, Escape и Bronco. Часть средств, которые планировалось инвестировать в хетчбэки и седаны, также пойдет на разработку беспилотников.

Российскому потребителю это, вероятно, кажется невозможным, однако в Северной Америке дела обстоят несколько иначе. Если у нас в стране правят бал семейство Focus и кроссовер Kuga, продажи которых идут практически наравне, то за океаном лучше всего «разлетаются» суровые пикапы F-серии, а продажи легковушек год от года падают. Так что к 2020 году Ford и вправду может отказаться от ряда моделей, спрос на которые постепенно снижается.