Зачем Toyota еще раз запустила производство новой Camry в России

На запоздалый праздник «Тойоты» прибыли практически все важные персоны, начиная от петербургских властей и консулов, заканчивая поставщиками, партнерами и даже председателем совета директоров «Тойота Мотор Корпорэйнш» Такеси Учиямада. Запуск серийного производства новой генерации популярного в России седана Camry, безусловно, событие важное. Но почему его отмечают только сейчас, спустя несколько месяцев?

Новенькие «Камри» уже можно встретить на российских дорогах — продажи стартовали в апреле, а сборку модели наладили и того раньше, в марте. Однако устроить торжество по этому поводу японцы решили лишь сейчас. Дабы это не выглядело совсем уж глупо, «тойотовцы» приурочили праздник еще и к 10-летию завода. И разве кто-нибудь вспомнит, что свой юбилей петербургское предприятие отметило в декабре минувшего года?

Выводов напрашивается два. Либо у Toyota не было возможности отпраздновать юбилей и запуск «Кэмри» своевременно. Либо же они таким образом решили привлечь к себе повышенное внимание, в очередной раз напомив о продажах флагманского седана восьмого поколения.