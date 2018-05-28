Названы самые востребованные автомобили в Москве

Наибольшим спросом у московских автомобилистов пользуется KIA Rio — по итогам января-апреля шоу-румы московских дилеров покинули примерно 4540 новеньких седанов и хетчбэков X-Line (+13%). На второй строчке рейтинга самых распространенных легковушек расположилась родственная модель — Hyundai Solaris. Такие корейские четырехдверки нашли с начала года 3160 покупателей (-13,5%).

На третьем месте оказалась другая машина с шильдиком Hyundai — речь идет о кроссовере Creta. На нем своей выбор остановили 2650 клиентов (+16,5%). Замыкают же первую пятерку автомобили Volkswagen, об этом сообщает агентство «Автостат». Самой дешевой модели в линейке вольфсбургского автостроителя — Polo — досталась четвертая позиция (2510 единиц, +14%), а кроссоверу Tiguan — пятое (2000 авто, +41%).

Следом за Volkswagen идет Skoda. Лифтбэк Octavia, разошедшийся тиражом в 1960 экземпляров (+4%), занял шестую строчку, а младший Rapid, привлекший внимание 1790 москвичей (+1%), седьмую. Восьмым стал Renault Kaptur — дилеры в январе-апреле передали клиентам 1670 кроссоверов (+62%). Девятым — KIA Sportage (1630 единиц, +39%). На последнем же месте в ТОП-10 обосновался еще один SUV — Nissan X-Trail. Обладателями новеньких «Икс-Трэйлов» стали с начала года 1620 человек (+20%).