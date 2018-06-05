В России продолжают расти цены на подержанные автомобили

По итогам января-апреля больше других прибавили в цене трехлетние кроссоверы и внедорожники с пробегом — прайсы на них взлетели на 15,3%. Подержанные автомобили C-класса в возрасте пяти лет расположились на второй строчке рейтинга — они подорожали в среднем на 13,7%.

Следом идут трехлетние модели B-сегмента, за которые теперь придется выложить на 10,5% больше. Третью строчку они делят с «буэшными» седанами и универсалами старшего класса D — прайсы таких машин тоже подросли на 10,5%. Годовалые авто B-класса прибавили в цене чуть меньше — 10,2%, а пятилетние — и вовсе 9,9%.