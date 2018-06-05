В России продолжают расти цены на подержанные автомобили

По результатам первых четырех месяцев нынешнего года цены на подержанные автомобили подросли в среднем на 7,8%. Интересно, что ощутимее всего подорожали кроссоверы и внедорожники в возрасте трех лет, а более свежие SUV, напротив, стали дешевле.
По итогам января-апреля больше других прибавили в цене трехлетние кроссоверы и внедорожники с пробегом — прайсы на них взлетели на 15,3%. Подержанные автомобили C-класса в возрасте пяти лет расположились на второй строчке рейтинга — они подорожали в среднем на 13,7%.
Следом идут трехлетние модели B-сегмента, за которые теперь придется выложить на 10,5% больше. Третью строчку они делят с «буэшными» седанами и универсалами старшего класса D — прайсы таких машин тоже подросли на 10,5%. Годовалые авто B-класса прибавили в цене чуть меньше — 10,2%, а пятилетние — и вовсе 9,9%.
– Такой рост обусловлен рядом факторов. Повысились акцизы на автомобили с мощными моторами, вырос утилизационный сбор, а также колеблется валютный курс. Напрямую это воздействует на рынок новых автомобилей, но косвенно влияет и на авто с пробегом. К тому же весной традиционно спрос растет за счет оживления рынка, — пояснил руководитель проекта «Avito Авто» Сергей Литвиненко.
Любопытно, что единственным сегментом, продемонстрировавшим снижение цен, стали кроссоверы и внедорожники в возрасте до 12 месяцев. То есть практически новые автомобили, которые буквально недавно покинули автосалоны. По сравнению с аналогичными периодом года минувшего прайсы таких машин снизились на 3,5%.
Добавим, что по мнению аналитиков, к концу нынешнего года ценники на подержанные автомобили в России поднимутся на 16%.