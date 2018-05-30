Сколько стоит хороший подержанный кроссовер

Для начала следует определиться с тем, что мы понимаем под термином «хороший кроссовер». Из списка подходящих моделей сразу придется убрать полноприводники премиальных брендов. Может они и хорошие, только цена их покупки и содержания, скорее всего, разочаруют. Стоимость работ и запчастей тут, как правило, удивляет самым неприятным образом.

Из числа кандидатов рекомендуем исключить и китайские модели. Подержанный «китаец» вполне может стать чем-то вроде пресловутого «чемодана без ручки» — его и бросить жалко, и тащить никакой возможности нет. Что там в нем сломается после пребывания в руках первого хозяина — никому не известно. Сколько будут стоить его ремонты — тоже большой вопрос, поскольку с доступностью запчастей к «китайцам» в России все очень неоднозначно. Коррозийная стойкость моделей из Поднебесной — в большей мере вопрос везения конкретного владельца. Да и полноприводных моделей среди китайских кроссоверов, прямо скажем, мало — преимущественно переднеприводные попадаются.

Далее переходим к «железу». Помешательство автопроизводителей на маолообъемных турбомоторах и роботизированных трансмиссиях в полной мере коснулось и сегмента кроссоверов. Лидерами в этом деле выступают европейские автопроизводители.