Сколько стоит хороший подержанный кроссовер

copot.ru
Многие покупатели новых бюджетных седанов на самом деле хотели бы видеть себя за рулем кроссовера. Однако не уверены, что за имеющуюся в их распоряжении сумму можно купить действительно полноприводную машину, которая не доставит неприятностей впоследствии. Так ли это на самом деле, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Для начала следует определиться с тем, что мы понимаем под термином «хороший кроссовер». Из списка подходящих моделей сразу придется убрать полноприводники премиальных брендов. Может они и хорошие, только цена их покупки и содержания, скорее всего, разочаруют. Стоимость работ и запчастей тут, как правило, удивляет самым неприятным образом.

Из числа кандидатов рекомендуем исключить и китайские модели. Подержанный «китаец» вполне может стать чем-то вроде пресловутого «чемодана без ручки» — его и бросить жалко, и тащить никакой возможности нет. Что там в нем сломается после пребывания в руках первого хозяина — никому не известно. Сколько будут стоить его ремонты — тоже большой вопрос, поскольку с доступностью запчастей к «китайцам» в России все очень неоднозначно. Коррозийная стойкость моделей из Поднебесной — в большей мере вопрос везения конкретного владельца. Да и полноприводных моделей среди китайских кроссоверов, прямо скажем, мало — преимущественно переднеприводные попадаются.

Далее переходим к «железу». Помешательство автопроизводителей на маолообъемных турбомоторах и роботизированных трансмиссиях в полной мере коснулось и сегмента кроссоверов. Лидерами в этом деле выступают европейские автопроизводители.

gur32.ru

Если после покупки не хочется за свой счет чинить DSG, либо постоянно гадать — «накроется» турбина в моторе или еще поживет — от моделей с подобной «начинкой» лучше отказаться. Как и от машин с вариатором в трансмиссии. Этот узел тоже вполне может потребовать внушительных затрат на ремонт после 100 000—150 000 км пробега.

Таким образом, круг поисков сужается до машин азиатских марок и, может быть, еще и Volvo. Хотя, этот «шведо-китаец» может оказаться дороговат по причине неутомимых притязаний автопроизводителя на попадание в клуб премиальных брендов.

3—5-летние машины б. у. считаются оптимальным приобретением. если имеется в виду техническое состояние. Его следует проверять в ходе предпокупочной диагностики. С точки зрения соотношения возраст/состояние рассматривать следует кроссоверы с пробегом 50 000—100 000 км., помня, что среднестатистический гражданин накатывает в год по 20 000—25 000 км.

Причем выбираем исключительно среди моделей, как мы выяснили выше, японо-корейских: KIA Sportage, Mazda CX5, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Mitsubishi Outlander, Nissan X-trail, Nissan Qashqai и т. п.

Изучение объявлений о продаже машин через интернет показывает, что для покупки такого кроссовера потребуется, в среднем, 1—1,3 млн. рублей. За эти деньги можно приобрести машину с пробегом около 50 000 километров, то есть практически новую. В диапазоне цен 800 000—1 000 000 рублей оказываются подержанные кроссоверы с пробегом до 100 000 км.

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30 мая 2018
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