Стало известно, какие подержанные машины предпочитают в России

В итоге в последний месяц весны в России было продано более 486 000 б/у авто, а лидером продаж стала, конечно же, LADA — на нее приходится около 25% всех сделок (в абсолютных цифрах это более 125 000 машин, что, кстати, на 3% больше, чем в мае прошлого года).

У подержанных иномарок в России также есть бессменный лидер — Toyota. Она не просто по-прежнему остается самой популярной, но и наращивает обороты — в мае ее продажи увеличились на 15,5% и составили около 55 000 машин.

«Бронза» досталась Nissan, который в мае увеличил продажи почти на 19% — до 27 200 автомобилей. Следом за ним расположился Hyundai, а вот на пятое место вырвалась KIA, продемонстрировав самую серьезную динамику роста во всей десятке: за май продажи марки увеличились почти на треть, а по итогам пяти месяцев — на 19%. Chevrolet в мае не смог сдержать напор KIA и спустился на шестое место, правда, сохранив пятое по итогам пяти месяцев. Далее за ним расположились Ford, Volkswagen, Renault и Mitsubishi.

Любимой моделью с пробегом у россиян остается хэтчбек LADA 2114: в мае «с рук» было куплено более 13 000 этих авто, что на 1,7% больше, чем прошлогодний результат. Вторую позицию занял Ford Focus с 12 300 проданных машин, обойдя седан LADA 2107, продажи которого упали на 3% — до 12 200 авто. Также в пятерку вошли Toyota Corolla (9700 машин) и LADA 2110 (9400 машин).