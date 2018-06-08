Ford ощутимо снизил цены на автомобили в России

Компания Ford Sollers объявила о снижении цен сразу на несколько автомобилей. В частности, кроссоверы Ford Kuga и Ford EcoSport, а также легковушки Ford Focus и Mondeo. В зависимости от модели сэкономить удастся до 320 000 рублей.
Максимальную скидку в 320 000 рублей получат будущие владельцы фургона Ford Transit, а на самую востребованную комплектацию Trend кроссовера Ford Kuga можно выручить 305 000 целковых, воспользовавшись фирменной программой Ford Credit. Таким образом, стоимость автомобиля составит минимум 1 200 000 рублей. А флагманский кроссовер Ford Explorer можно приобрести с диконтом в 270 000 отечественных дензнаков.
Выгода при покупке Ford Focus составит 200 000 рублей, если вы сдадите прежнюю машину в трейд-ин и обратитесь к привлекательному кредитному предложению. Подобный дисконт положен желающим приобрести авто в комплектации Titanium. Эта версия порадует двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3, подспортивленными сиденьями с увеличенной боковой поддержкой.
Чуть меньше — 185 000 рублей — получится выгадать, покупая «Фокус» в первоначальной комплектации Ambiente. Ford Mondeo позволит сэкономить 180 000 «деревянных».
На 165 000 можно снизить стоимость кроссовера Ford EcoSport благодаря скидкам в рамках специальных бонусных акций. условий. Эту сумму удастся сохранить при покупке автомобиля в топовой комплектации Titanium Plus. Комплектация включает в себя 1,6-литровый 122-сильный двигатель с 6-ступенчатым автоматом, кожаный салон, мультимедийную систему SYNC с голосовым управлением и 6 динамиками, климат-контроль, семь подушек безопасности, датчики дождя и света.