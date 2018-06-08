Ford ощутимо снизил цены на автомобили в России

Максимальную скидку в 320 000 рублей получат будущие владельцы фургона Ford Transit, а на самую востребованную комплектацию Trend кроссовера Ford Kuga можно выручить 305 000 целковых, воспользовавшись фирменной программой Ford Credit. Таким образом, стоимость автомобиля составит минимум 1 200 000 рублей. А флагманский кроссовер Ford Explorer можно приобрести с диконтом в 270 000 отечественных дензнаков.

Выгода при покупке Ford Focus составит 200 000 рублей, если вы сдадите прежнюю машину в трейд-ин и обратитесь к привлекательному кредитному предложению. Подобный дисконт положен желающим приобрести авто в комплектации Titanium. Эта версия порадует двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой SYNC 3, подспортивленными сиденьями с увеличенной боковой поддержкой.