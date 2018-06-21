Почему продажи Mercedes-Benz вскоре начнут стремительно падать

Штутгартцы бьют тревогу: с 6 июля Пекин устанавливает пошлины в размере 25% на импорт автомобилей, сельскохозяйственной продукции и прочих товаров из Соединенных штатов. В компании понимают, что в связи с введением сборов продажи тех моделей Mercedes-Benz, что поставляются из Америки, на крупнейшем авторынке в мире могут резко обрушиться.

Почему? Да потому что ценники автомобилей с трехлучевой звездой неизбежно поползут вверх. По словам представителей Daimler, компания не может «полностью переложить расходы на покупателей». Полностью — нет. А вот частично — вполне себе. И станут ли китайцы переплачивать, когда рынок изобилует представительскими машинами, большой вопрос.

Кроме того, из-за нововведений производителю придется скорректировать логистику и наладить поставки авто, выпускаемых в США, в другие страны. Чтобы, опять же, хоть как-то компенсировать финансовые потери. Теоретически можно было бы организовать производство «американских» машин в Китае. Но этот процесс требует много времени и средств.

Разумеется, из-за торговой войны Соединенных Штатов и КНР пострадают и другие автостроители. Но у всех у них — кстати, и у Daimler тоже — есть в Поднебесной партнеры в лице местных производителей. Наверняка, они помогут своим попавшим в беду коллегам решить острую проблему.