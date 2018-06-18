5 способов массового обмана автовладельцев производителями

«Не обманешь — не продашь»: этот принцип торговли по сути не изменился со времен фараонов. Формы обмана покупателя модернизируются в ногу со временем, но лукавство продавца как двигатель торговли неистребимо. И это утверждение вполне справедливо и в отношении тех, кто торгует автомобилями.
Рядовой потребитель, как правило, не имеет возможности с помощью точных измерений проверить декларируемые автопроизводителем данные. Это очень удобно, например, в плане навешивания «лапши на уши» о характеристиках топливной экономичности машины. Данные из фирменных ТТХ получены, чаще всего, при испытаниях модели либо на стенде, либо на треке в идеальных условиях — с выключенным кондиционером, заклеенными щелями в кузове, на резине с максимально низким сопротивлением качению и т. п. В результате получается цифра расхода горючего, практически недостижимая в реальной жизни. Как показал фольксвагеновский «дизельгейт», автопроизводители даже научили «мозги» своих машин распознавать, когда их пытаются проверять на стенде.
Не менее лукавы и данные о наибольшей скорости авто. Разогнаться до максимальной паспортной, как правило, не получается. Просто потому, что реальный автовладелец даже ради снижения сопротивления воздуха не складывает зеркала заднего вида и, опять же, не заклеивает скотчем все щели в кузове, не обувает перед заездом машину в «слики» и т. п. Все это влияет на «максималку». К тому же у абсолютно всех авто спидометр завышает истинные данные скорости. И если вы сумели раскочегарить свою машину до «максималки» по спидометру, на самом деле она едет на 5—15 км/ч медленнее, чем показывает.
То же самое и с разгоном до 100 км/ч. Хоть на чуть-чуть, но он будет обязательно медленнее заявленного. Для достижения идеала придется оставить в баке всего литров 5 топлива, найти дорогу с идеально ровным асфальтом, поставить на авто самые легкие колеса с протектором, который обеспечит наилучшее сцепление с асфальтом, выбрать для заезда абсолютно безветренный день и т. п. Разумеется, обеспечить все это практически нереально для большинства автовладельцев. Вот и приходится им верить в сказки автопроизводителей о динамике машины.
Стойкость лакокрасочного покрытия к коррозии — слабое место целого ряда моделей. Да, автопроизводителеи все как один дают не него гарантию. Но только распространяется она, как правило, лишь на случай «сквозной коррозии». «Просто» ржавые точки и пятна не считаются.
Когда покупатель машины слышит, что такая-то автомобильная марка дает гарантию на все узлы и агрегаты той или иной модели на 3, а то и на 5 лет, он воспринимает это как обещание: за это время в авто ничего не сломается. На самом же деле — ломается, и еще как. Пример — пресловутые «роботизированные» КП. Да, когда они выходят из строя их бесплатно чинят в официальных дилерских центрах. Но это означает, что автовладелец оказывается на время ремонта без машины — поверив обещаниям автопроизводителя.