5 способов массового обмана автовладельцев производителями

То же самое и с разгоном до 100 км/ч. Хоть на чуть-чуть, но он будет обязательно медленнее заявленного. Для достижения идеала придется оставить в баке всего литров 5 топлива, найти дорогу с идеально ровным асфальтом, поставить на авто самые легкие колеса с протектором, который обеспечит наилучшее сцепление с асфальтом, выбрать для заезда абсолютно безветренный день и т. п. Разумеется, обеспечить все это практически нереально для большинства автовладельцев. Вот и приходится им верить в сказки автопроизводителей о динамике машины.

Стойкость лакокрасочного покрытия к коррозии — слабое место целого ряда моделей. Да, автопроизводителеи все как один дают не него гарантию. Но только распространяется она, как правило, лишь на случай «сквозной коррозии». «Просто» ржавые точки и пятна не считаются.

Когда покупатель машины слышит, что такая-то автомобильная марка дает гарантию на все узлы и агрегаты той или иной модели на 3, а то и на 5 лет, он воспринимает это как обещание: за это время в авто ничего не сломается. На самом же деле — ломается, и еще как. Пример — пресловутые «роботизированные» КП. Да, когда они выходят из строя их бесплатно чинят в официальных дилерских центрах. Но это означает, что автовладелец оказывается на время ремонта без машины — поверив обещаниям автопроизводителя.