У LADA XRAY выявлены проблемы с подвеской

Потенциально дефектными признаны высокие хетчбэки LADA XRAY, проданные в период с ноября 2017 года по настоящий момент. В ближайшее время представители LADA проинформируют обладателей отечественных пятидверок о необходимости проведения ремонтных работ по телефону или посредством писем.

Но дожидаться оповещения от дилеров вовсе необязательно: автовладельцы могут сами узнать, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно заглянуть на сайт федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» и найти там документ с VIN-номерами неисправных автомобилей.

Если идентификационный номер в списке обнаружится, то можно позвонить любому официальному лидеру и записаться на ремонт. Специалисты сервисного центра проверят состояние поворотных кулаков и в случае необходимости их заменят. Разумеется, все работы будут проведены бесплатно для клиентов.

Напомним, что пару недель назад АВТОВАЗ объявил о проведении другой отзывной кампании, охватывающей 38 808 внедорожников LADA 4x4. Причина — вероятное перетирание изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.