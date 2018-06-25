Что делать, если дилер отказывается ремонтировать автомобиль по гарантии

Общение с боссами не принесло плодов, и машина все еще скучает на подъемнике? Смело звоните в представительство марки в России. Если и там в несколько голосов поют песни о негарантийном случае — обращайтесь к юристу. Не нужно писать никаких претензий самостоятельно, дабы не усугубить ситуацию. Правоведы у дилеров очень сильные. Найдут, к чему придраться, и вы лишитесь шанса отвоевать безвозмездный ремонт.

ПУСТЬ ФЕМИДА РЕШИТ

Но прежде, чем хлопнуть дверью сервисного центра, обязательно проверьте, все ли документы вам выдали: заказ-наряды, акты приема-передачи, письменный отказ. Везде должны быть указаны паспортные данные ТС (в том числе идентификационный номер) и даты, а также проставлены подписи ответственных лиц. Чем больше «вещдоков», тем больше шансов на победу.

Кстати сказать, если с дилером не удалось договориться по-хорошему, вы вправе требовать через суд не только устранение дефекта, но еще и неустойку за несоблюдение сроков ремонта (согласно статье 20 закона «О защите прав потребителей», продавцу дается всего 45 дней), а также компенсацию убытков, моральный вред и даже 100% от стоимости машины. Как показывает практика, выиграть подобное дело хотя и сложно, но вполне реально.