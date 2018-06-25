Что делать, если дилер отказывается ремонтировать автомобиль по гарантии

Автомобили, как и любая другая техника, время от времени ломаются. Но, казалось бы, у владельцев новых машин поводов для переживаний нет — даже если что-то и «посыпется», то дилеры починят по гарантии. Однако зачастую сервисмены по разным причинам отказывают клиентам в бесплатном ремонте. Что делать в случае, когда автоцентр пытается уклониться от своих обязательств, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Хорошо, когда дилер устраняет все неисправности бесплатно без каких-либо «качелей». Но, к сожалению, имеет место быть и другая практика. Особенно у брендов массового сегмента. После проведения диагностики сервисный консультант с фальшивой грустью в глазах сообщает вам о том, что выявленный дефект гарантией не покрывается. «Мы, конечно, можем отремонтировать авто, но только за ваш счет».
ПОЗОВИТЕ НАЧАЛЬСТВО
Во-первых, постарайтесь сохранять спокойствие. От того, что вы выплеснете все негативные эмоции на сотрудника дилерского центра, автомобиль быстрее не починится. Позовите специалиста отдела контроля качества или руководителя послепродажного обслуживания. Попросите, чтобы вам показали бумагу, где черным по белому написано, что та или иная неисправность под гарантию не подпадает.
Общение с боссами не принесло плодов, и машина все еще скучает на подъемнике? Смело звоните в представительство марки в России. Если и там в несколько голосов поют песни о негарантийном случае — обращайтесь к юристу. Не нужно писать никаких претензий самостоятельно, дабы не усугубить ситуацию. Правоведы у дилеров очень сильные. Найдут, к чему придраться, и вы лишитесь шанса отвоевать безвозмездный ремонт.
ПУСТЬ ФЕМИДА РЕШИТ
Но прежде, чем хлопнуть дверью сервисного центра, обязательно проверьте, все ли документы вам выдали: заказ-наряды, акты приема-передачи, письменный отказ. Везде должны быть указаны паспортные данные ТС (в том числе идентификационный номер) и даты, а также проставлены подписи ответственных лиц. Чем больше «вещдоков», тем больше шансов на победу.
Кстати сказать, если с дилером не удалось договориться по-хорошему, вы вправе требовать через суд не только устранение дефекта, но еще и неустойку за несоблюдение сроков ремонта (согласно статье 20 закона «О защите прав потребителей», продавцу дается всего 45 дней), а также компенсацию убытков, моральный вред и даже 100% от стоимости машины. Как показывает практика, выиграть подобное дело хотя и сложно, но вполне реально.
Причин, по которым ваш автомобиль могут досрочно снять с гарантии, предостаточно. К примеру, дилер имеет право отказать в бесплатном ремонте, если неисправность произошла по вине владельца из-за ненадлежащей эксплуатации. Пропуск плановых ТО или использование некачественного топлива — тоже весомые основания. Форсировали в гараже двигатель? Внесли какие-либо изменения в конструкцию? Ой, зря.
При любом даже малейшем подозрении на неисправность авто — стучит, гремит, сигнализирует на приборной панели — прекратите движение и позвоните дилеру, проконсультируйтесь. Возможно, имеет смысл сразу же вызвать эвакуатор. И не пытайтесь ничего отремонтировать самостоятельно! Дилеры зацепятся, разумеется, и за это в попытке отказать вам в гарантийном ремонте.