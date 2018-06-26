Стоит ли оформлять топливную карту

Цены на топливо в России растут со скоростью звука. И потому совершенно не удивительно, что автовладельцы хватаются за каждую возможность сэкономить на «горючке» свои кровно нажитые. Некоторые водители, например, приобретают топливные карты, которые так активно «впаривают» сотрудники АЗС. Но в самом ли деле они способны сохранить кошелек, или же это очередной маркетинговый развод?
Как сэкономить на топливе — вопрос, как никогда, актуальный. За период с 30 мая по 4 июня цены на бензин и дизель перешагнули все мыслимые и немыслимые отметки. Да, Кабинету министров удалось приостановить подорожание «горючки». Но запевать победную песню рано: это не «стоп», а всего лишь «пауза». Совсем скоро прайсы вновь поползут вверх.
Дабы сократить расходы некоторые автовладельцы отказываются от поездок на личном транспорте в пользу общественного. Другие — меняют свой стиль вождения, стараются объезжать заторы и следят за уровнем давления в шинах. Но есть и те, кто утверждает, что лучший способ сэкономить — приобрести топливную карту.
Сразу стоит отметить, что топливная и бонусная карты — это не одно и то же. На последнюю, как правило, при расчете зачисляются баллы, которые в дальнейшем можно обменять на литры «горючки», какие-либо товары из магазина или продукты питания в кафе при АЗС. Топливную же карту можно, скорее, сравнить с банковской.
Вы пополняете свой виртуальный кошелек на нужную сумму денег и во время визита на АЗС расплачиваетесь по «безналу». Изначально топливные карты придумали для юридических лиц — транспортных, таксомоторных и прочих компаний с собственными автопарками — как инструмент, позволяющий контролировать расходы водителей, а заодно и неплохо экономить.
Со временем топливные карты получили широкое распространение и среди обычных шоферов. Почему? Да потому что участники «клуба» покупают «горючее» по сниженным ценам. Программы лояльности у всех АЗС разные, но в среднем они позволяют сэкономить порядка 1%. Кроме того, предусмотрены всевозможные бонусы в виде тех же баллов, розыгрышей и презентов.
Разумеется, у топливных карт есть как свои плюсы, так и минусы. Для физических лиц это, в первую очередь, привязанность к одной сети АЗС. Автовладельцам, которые и без того заправляются на одной и той же станции, все равно. Но не скажешь того же о тех, кто, к примеру, «живет» на междугородных маршрутах.
Им монобрендовые топливные карты однозначно не подойдут. Придется поискать сторонние компании, у которых заключены договоры сразу с несколькими АЗС. Да, на рынке есть и такие. Еще два отрицательных момента: не у всех есть карты для «физиков», и не все предлагают присоединиться к программе бесплатно. Стоимость оформления не большая — в среднем около 500 рублей.
Подводя итог, надо сказать, что топливные карты — безусловный «мастхэв» для тех, кто ездит много и часто. Те автовладельцы, что используют собственную машину редко, вряд ли заметят ощутимую разницу. Как бы там ни было, если вы твердо решили обзавестись «топливным» кошельком — не спешите. Внимательно изучите все имеющиеся предложения и сделайте выбор в пользу той компании, у которой наиболее привлекательные условия именно для вас.