Стоит ли оформлять топливную карту

Разумеется, у топливных карт есть как свои плюсы, так и минусы. Для физических лиц это, в первую очередь, привязанность к одной сети АЗС. Автовладельцам, которые и без того заправляются на одной и той же станции, все равно. Но не скажешь того же о тех, кто, к примеру, «живет» на междугородных маршрутах.

Им монобрендовые топливные карты однозначно не подойдут. Придется поискать сторонние компании, у которых заключены договоры сразу с несколькими АЗС. Да, на рынке есть и такие. Еще два отрицательных момента: не у всех есть карты для «физиков», и не все предлагают присоединиться к программе бесплатно. Стоимость оформления не большая — в среднем около 500 рублей.

Подводя итог, надо сказать, что топливные карты — безусловный «мастхэв» для тех, кто ездит много и часто. Те автовладельцы, что используют собственную машину редко, вряд ли заметят ощутимую разницу. Как бы там ни было, если вы твердо решили обзавестись «топливным» кошельком — не спешите. Внимательно изучите все имеющиеся предложения и сделайте выбор в пользу той компании, у которой наиболее привлекательные условия именно для вас.