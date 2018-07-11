Коррозия металла: Jeep и Chrysler отзывают в России 6510 автомобилей

Во-первых, у одного компактного внедорожника Liberty могут появиться трещины на нижних рычагах задней подвески из-за коррозии метала. Производитель обещает устранить возможный дефект заменой правого и левого рычага.

Вторым поводом послужило вероятная неисправность электрической проводки между блоком управления двигателем и системой круиз-контроля, в частности шины CAN-C. При включенном круиз-контроле и скорости автомобиля ниже заданной возможен сбой программного обеспечения, а это в свою очередь может привести к аварийной ситуации.

Российский представитель производителя собирается оповестить о проблеме своих клиентов, чьи машины попадают под отзыв, письменно или позвонив по телефону. Автовладельцы будут приглашены в ближайшие дилерские центры для проведения ремонта.

Чтобы не дожидаться уведомления, владельцы названых внедорожников и минивэнов, могут самостоятельно определить, попадает ли их авто под сервисную акцию. Для этого нужно сравнить VIN собственного автомобиля со списком, представленным на сайте Федерального агентства «Росстандарт». И, если номер совпал, нужно позвонить ближайшему дилеру и записаться на ремонт. Все работы, касающиеся компании, будут проведены бесплатно.

Напомним, что в апреле под отзыв уже попадали Jeep Liberty в количестве 461 автомобиля из-за возможной неисправности в системе пассивной безопасности.