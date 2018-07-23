Nissan подготовил к продаже «горячий» Leaf NISMO

Интерьер получил многофункциональное трехспицевое рулевое колесо, карбоновую отделку центрально консоли и «приборку» с логотипом NISMO.

Силовой установкой управляет компьютер, обеспечивающий плавную работу педали акселератора, а антипробуксовочную систему TCS, систему динамической стабилизации VDC и систему стабилизации на поворотах Intelligent Trace Control дополняют системы автономного движения ePedal, ProPILOT и ProPILOT Park.

О силовой установке на электротяге производитель пока что ничего не сообщает. Впрочем, ждать осталось недолго — скоро все тайное станет явным.