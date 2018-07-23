Nissan подготовил к продаже «горячий» Leaf NISMO

Компания Nissan представил Leaf NISMO, японские продажи стартуют 31 июля. Разработчикам спортивного «ниссановского» подразделения удалось совместить в новинке высокую экологичность и яркую динамику спорткара. Неужели это возможно?
Дизайнеры постарались обогатить облик бестселлера среди электромобилей достаточно большим количеством функциональных элементов и приятных мелочей, говорящих о взрывном характере автомобиля.
Помимо надписи NISMO на решетке радиатора и крышке багажника, Leaf обзавелся особыми бамперами, накладками на дверные пороги, головной оптикой и задним противотуманным под стать Formula-1 фонарем.
Новинка предложена в девяти вариантах окраски кузова, один из которых, сочетающий серебристый и черный металлик, — фирменные цвета автомобилей спортивного подразделения Nissan.
Интерьер получил многофункциональное трехспицевое рулевое колесо, карбоновую отделку центрально консоли и «приборку» с логотипом NISMO.
Силовой установкой управляет компьютер, обеспечивающий плавную работу педали акселератора, а антипробуксовочную систему TCS, систему динамической стабилизации VDC и систему стабилизации на поворотах Intelligent Trace Control дополняют системы автономного движения ePedal, ProPILOT и ProPILOT Park.
О силовой установке на электротяге производитель пока что ничего не сообщает. Впрочем, ждать осталось недолго — скоро все тайное станет явным.