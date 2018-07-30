Вторичный авторынок РФ вырос на 2%

Российский рынок автомобилей с пробегом за первое полугодие вырос на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На территории РФ за это время было продано 2,54 млн. подержаных машин. Только за июль 480 600 «секонд хенд» авто обрели своих новых хозяев, увеличив долю на 4,8%. Лидирующие позиции в этой статистике заняла отечественная LADA.
Светлана Ермолаева

С января по июль 2018 года удалось реализовать 660 500 экземпляров продукции волжского автозавода. Это количество составило 26% от общей «вторички», что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Второе место рейтинга заняли иномарки Toyota: 286 500 «японцев» попали в новые руки, этот показатель вырос на 2,7%. Тройку лидеров замыкает Nissan: 140 900 автомобилей с пробегом приглянулись покупателям. Бренд укрепил здесь свои позиции, подняв продажи на 5,4%.

Если взглянуть на конкретные модели, то самой популярной подержанным авто в первой половине этого года стала LADA 2114, преемник ВАЗ-2109, или Samara. Выпуск машины стартовал в 2003 году и был завершен в 2013. За отчетный период авто приглянулось 70 600 автолюбителям. Правда, 2114 начала «сдавать», потеряв 4,7% рынка. Вторым аналитики из агентства «Автостат» назвали Ford Focus (63 200 штук, +2,3%). Замыкает ТОП-3 LADA 2107 (61 700 единиц, −9,5%), которая начала свою историю еще в СССР в марте 1982 года, а ушла с конвейера всего четыре года назад.

Надо сказать, что LADA лидирует на российском рынке и среди новых машин: за полгода производитель сбыл 169 884 экземпляров, улучшив показатели на 21%.

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30 июля 2018
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