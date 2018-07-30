Вторичный авторынок РФ вырос на 2%

С января по июль 2018 года удалось реализовать 660 500 экземпляров продукции волжского автозавода. Это количество составило 26% от общей «вторички», что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Второе место рейтинга заняли иномарки Toyota: 286 500 «японцев» попали в новые руки, этот показатель вырос на 2,7%. Тройку лидеров замыкает Nissan: 140 900 автомобилей с пробегом приглянулись покупателям. Бренд укрепил здесь свои позиции, подняв продажи на 5,4%.

Если взглянуть на конкретные модели, то самой популярной подержанным авто в первой половине этого года стала LADA 2114, преемник ВАЗ-2109, или Samara. Выпуск машины стартовал в 2003 году и был завершен в 2013. За отчетный период авто приглянулось 70 600 автолюбителям. Правда, 2114 начала «сдавать», потеряв 4,7% рынка. Вторым аналитики из агентства «Автостат» назвали Ford Focus (63 200 штук, +2,3%). Замыкает ТОП-3 LADA 2107 (61 700 единиц, −9,5%), которая начала свою историю еще в СССР в марте 1982 года, а ушла с конвейера всего четыре года назад.

Надо сказать, что LADA лидирует на российском рынке и среди новых машин: за полгода производитель сбыл 169 884 экземпляров, улучшив показатели на 21%.