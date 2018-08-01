В России автомобилисты предпочитают «автоматы»

Если углубиться в историю, то можно увидеть, что рынок транспорта с АКПП уже несколько лет продолжает расти, и последние цифры являются рекордными. С 2014 года показатели в РФ только увеличивались, достигнув 49%, через год они упали до 48%, а уже в 2016 — количество автомобилей с автоматической коробкой впервые превысило число машин с «механикой», отмечают в агентстве «Автостат».

Надо сказать, что по итогам 2017 года процентное соотношение «автоматов» составило 54%, соответственно за последние полгода степень «автоматизации» реализованных «легковушек» выросла на 1,5%.

Напомним, что по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) за первые шесть месяцев года у нас в стране было продано 849 221 легковых и легких коммерческих автомобилей. Российский рынок по итогам этого периода вырос на 18,2%, если сравнивать с тем же прошлогодним отрезком времени. Самой популярной маркой стала LADA, отдавшая 169 884 новеньких авто (+21%) своим покупателям, а самой покупаемой моделью оказался KIA Rio: 51 558 «корейцев» (+5 400 штук) выбрали автомобилисты в дилерских салонах бренда.