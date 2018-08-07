Новые модели Haval будет рисовать дизайнер Land Rover

Представители китайского бренда обещают, что уже в ближайшее время разработчики под руководством г-на Симмонса представят новый серийный кроссовер и концепткар. Мировая премьера новинок пройдет в России на стенде марки на Международном московском автосалоне 29 августа. Свежеиспеченный SUV будет производиться на заводе Haval в Тульской области. Правда, само производство пока что находится на завершающей стадии строительства и запустит свои мощности лишь в первом квартале следующего года.

Надо сказать, что в бытность свою в компании Jaguar Land Rover Фил Симмонс возглавил коллектив, разработавший Range Rover Velar, Range Rover и Range Rover Sport этого модельного года, а также Range Rover Evoque, Discovery и Discovery Sport 2016 года.

Стоит напомнить, что в начале прошлого года китайцы перетянули к себе на пост шеф-дизайнера Пьера Леклерка, работавшего над BMW X6. Правда, бельгиец этой же осенью ушел в KIA. По всему выходит, что наличие первоклассных художников в команде производителя, конечно, обеспечивает продукции неплохой внешний вид, но от этого она пока, увы, не дотягивает до немецкого или английского качества.