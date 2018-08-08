Первый российский спорткар Marussia поступил в продажу

Спорткар продается в Новосибирске одним из бывших официальных дилеров марки. Автомобиль за четыре года успел пройти 7000 км, имел одного владельца, ПТС — оригинал. Заднеприводная «двухдверка» оснащена ниссановским 3,5-литровым мотором VQ35DE мощностью 300 л. с., агрегатированным с автоматической коробкой передач. Кузов выполнен в основном из углепластика. Машина получила порядковый номер 9.

Несмотря на то, что авто появилось в последний год существования фоменковского прожекта, оно успело обзавестись шлейфом довольно богатой истории: по словам продавца, именно эта «Маруся» принимала участие в рекламной фотосессии в Монте-Карло: автомобиль засветился перед объективами как с желто-черной, так и с фиолетовой окраской кузова.