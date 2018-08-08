Первый российский спорткар Marussia поступил в продажу

В Сети появилось объявление о продаже первого российского суперкара Marussia B1, производитель которой — Marussia Motors — некогда был на слуху, а потом обанкротился. Компанию основал шоумен, музыкант и бывший автогонщик Николай Фоменко. Спортивное купе красно-черного цвета было выпущено в 2014 году, сегодня его оценили в 10 млн. рублей.
Спорткар продается в Новосибирске одним из бывших официальных дилеров марки. Автомобиль за четыре года успел пройти 7000 км, имел одного владельца, ПТС — оригинал. Заднеприводная «двухдверка» оснащена ниссановским 3,5-литровым мотором VQ35DE мощностью 300 л. с., агрегатированным с автоматической коробкой передач. Кузов выполнен в основном из углепластика. Машина получила порядковый номер 9.
Несмотря на то, что авто появилось в последний год существования фоменковского прожекта, оно успело обзавестись шлейфом довольно богатой истории: по словам продавца, именно эта «Маруся» принимала участие в рекламной фотосессии в Монте-Карло: автомобиль засветился перед объективами как с желто-черной, так и с фиолетовой окраской кузова.
Кроме того, именно этот экземпляр стал лицом фирмы при открытии московского шоу-рума марки. А еще это «горячее» купе, а также Marussia В2 и гоночный болид F1 команды Marussia F1 Team проходили испытания на французской трассе Поль Рикар.
Если верить продавцу, разместившему объявление на интернет-площадке «Авто.ру», продаваемая им Marussia B1 после активного использования была восстановлена: специалисты полностью перебрали авто, перекрасили кузов и немного его доработали, поставив дополнительные воздухозаборники.