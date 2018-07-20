Toyota Celica: подсчитаны все купе и кабриолеты в России

Кроме того, специалисты составили ТОП-5 самых популярных моделей купе и кабриолетов. Лидером стала Toyota Celica, модель, которая была снята с производства еще в 2006 году. Подержанными «японцами» владеют 10 800 «драйверов», что соответствует 11% от всего транспорта S-сегмента. Второе место получил Mercedes-Benz E-Class, ими пользуются 9200 россиян, в процентном соотношении — 9,1%. Третью строчку занял Mercedes-Benz CLK-Class, которые перестали собирать в 2009 году. На «немцах» этой серии катаются 5200 водителей (5,1%).

Четвертый и пятый пункты рейтинга захватили Honda Prelude, которые производили с 1978 по 2001 года, и BMW 6-Series, на этих спорт-карах гоняют 5000 и 4600 автомобилистов соответственно.

Также на наличие купе и кабриолетов были проверены регионы. Самое большое количество таких машин ездит в Москве — 26 500 экземпляров (26%), следом с большим отставанием идет Северная столица, по чьим дорогам колесит 8500 авто сегмента. Третьим стало Подмосковье с показателем 8200 единиц. Четвертым — Приморский край (6300 шт.), а пятую строчку получил Краснодарский край (5000 шт.), по данным агентства «Автостат».

Напомним, что Москва лидерует и в другом рейтинге, заняв первое место среди регионов по сумме штрафов за 2017 год. В госбюджет столицы нарушители принесли 16,6 млрд. рублей.