Aston Martin выпустит 25 шпионских Goldfinger DB5 из Бондианы

Настоящий Aston Martin DB5 выпускался с 1963 по 1965 годы, за это время было построено 898 купе. Под капотом суперкара установлен 286-сильный мотор, агрегатированный с четырехступенчатой коробкой передач, чуть позже машина получила пятискоростную КП. DB5 способен развивать до 148 км/ч, а с нуля до первой «сотни» разгоняется за 7,1 секунды.

Впервые автомобиль стал напарником г-на Бонда в третьем по счету фильме с Шоном Коннери в главной роли, который назывался «Голдфингер». Отсюда и имя для спецсерии. Машина будет не полностью аутентичной: некоторые конструктивные изменения будут все-таки внесены, чтобы обеспечить современный уровень безопасности и качества сборки.

О том, какие точно шпионские «примочки» получит ретро-новинка, производитель не сообщает, но упоминает, что в перечень спецэффектов войдет механизм, меняющий регистрационный номер «двухдверки».

Кроме 25 экземпляров в продажу, будут запущены еще три — по одному для Aston Martin, киностудии EON Productions, выпускающий фильмы об агенте 007, и на благотворительные цели.

Первые Aston Martin Goldfinger DB5 появятся в 2020 году. Предварительно каждое спорткупе оценено в 2,75 млн. фунтов стерлингов, что по актуальному курсу валют рано 235,88 млн. рублей.