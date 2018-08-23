Toyota готовит к серии Land Cruiser 200 нового поколения

Фото: @hamad1two3
В распоряжение японских СМИ попала информация о внедорожнике Land Cruiser 200 девятого поколения. Его запуск на рынок запланирован не раньше середины 2020 года. При этом многих поклонников рамных «японцев» ожидает некоторое разочарование: производитель решил убрать из моторной линейки модели мощные восьмицилиндровые двигатели.
Светлана Ермолаева

Новое поколение «вездехода», судя по всему, обойдется без мотора V8, но пока не уточняется без какого именно. Возможно, автомобиль потеряет все атмосферные «восьмерки». Это решение специалисты бренда вынуждены принять из-за ужесточенных европейских законов об экологических нормах выхлопа. Разработчики оснастят модель турбированными двигателями V6 и гибридными силовыми установками.

Что касается внешности будущей новинки, то, как уже писал портал «АвтоВзгляд», буквально в начале августа шпионские фотокамеры поймали «проходимца» на парковке одной из ближневосточных стран. Судя по снимкам, машина получила новую решетку радиатора, передние «противотуманки» другой формы и бамперы с пересмотренным дизайном.

Габаритные размеры Toyota Land Cruiser 200 сохранятся почти прежними: при колесной базе в 2850 мм длина машины по-прежнему составит 4950 мм, ширина — 1980 мм, а высота уменьшится на 6 мм до 1920 мм.

Напомним, что сейчас в России силовая линейка «Крузака» состоит из двух моторов: дизельного и бензинового V8 мощностью 249 и 309 л. с. соответственно. Ценник на авто стартует от 3 799 000 рублей.

двигатель, новинки рынка, ДВС, внедорожник
23 августа 2018
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