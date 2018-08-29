Jeep представил первую спецверсию нового Wrangler

Jeep Wrangler Moab Edition создан на основе внедорожника свежей генерации в комплектации Sahara. Новинка получила крышку капота с воздухозаборниками, стальные усиленные бамперы, 32-дюймовую внедорожную «резину», 17-дюймовые колесные диски черного цвета, полностью светодиодную оптику, а также крупную надпись Moab на капоте. С такими изменениями автомобиль выглядит более агрессивно.

Интерьер отличается отделкой сидений из кожи с контрастной прострочкой. А окраску кузова при покупке можно выбрать из девяти вариантов, среди которых предлагается серебристый, черный, белый и красный цвета.

В список опций «американца» вписаны система контроля слепых зон, ассистент при выезде с парковки задним ходом, бесключевые доступ и запуск двигателя, мультимедиа с 8,4-дюймовым сенсорным дисплеем, с навигацией и акустической системой. Разработчики не забыли и о резиновых ковриках, которые придутся очень кстати во время сафари.

О стоимости новики производитель пока не сообщает. Напомним, что совсем недавно Jeep Wrangler новой генерации появился и на российском рынке: его прайс стартует от 3 150 000 рублей.