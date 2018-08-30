Японцы сделают из Toyota Corolla кроссовер

Легковушки в кросс-версиях, подобных будущей «Королле», могут прийтись по вкусу довольно большой аудитории: не всегда людям нужны большие кроссоверы или внедорожники, а уж тем более нет смысла за них переплачивать.

Никаких подробностей об ожидаемой новинке пока что нет. Но можно предположить, что Corolla Cross получит перенастроенную подвеску и усиленную защиту в нижней части и шины большего диаметра, сообщает издание AutoGuide.

В силовую гамму, возможно, войдут «тойотовские» турбомотор объемом 1,8 л и двухлитровый «атмосферник», сочетающиеся с шестискоростной «механикой» или вариатором.

Напомним, что Toyota отказалась от имени Auris и со следующего года «японцы» С-сегмента (седаны, хетчбэки и универсалы) будут выходить под названием Corolla.