Какие автомобильные марки самые популярные в России

Других отечественных шильдиков мы в этом хит-параде не увидим. Вторая строчка досталось «иностранцам» — бренду Toyota: в РФ зарегистрировано 3,8 млн. «японцев», то есть 27%. Тройку лидеров закрывает также производитель из Страны восходящего солнца: Nissan выбрали 2,05 млн. автомобилистов (15%). На четвертое и пятое места прописались машины корейских марок Hyundai (1,95 млн. экземпляров) и KIA (1,78 млн. штук) соответственно.

С шестой по десятую позиции вписаны следующие бренды по порядку: Renault (1,72 млн. авто), Chevrolet (1,64 млн. машин), Volkswagen (1,56 млн. автомобилей), Ford (1,37 млн. единиц) и Mitsubishi (1,16 млн. экземпляров), сообщает агентство «Автостат».

Напомним, что автопарк России на конец первого полугодия составлял 51,2 млн. машин, из них 8% — это легкий коммерческий транспорт (4,08 млн. штук), 7% — грузовики (3,74 млн. автомобилей) и 1% приходится на автобусы (0,4 млн. единиц).