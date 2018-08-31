5 серьезных неисправностей, с которыми можно спокойно ездить

Многие автомобилисты сразу при возникновении неисправности несутся в СТО. Не меньшая армия автовладельцев спокойно ездит на откровенно разваливающейся технике и даже не думает «задать ей ремонту». В связи с этим мы решили перечислить основные неполадки с системами машины, при которых ее безопасная эксплуатация, в принципе, возможна.
Набор условно некритичных неисправностей машины довольно узок и касается, по большей части, ее электронной начинки и сервисных систем.
Первая такого рода неполадка, которая приходит на ум, связана с некорректной работой лямбда-зонда — датчика содержания кислорода в выхлопных газах. От него блок управления мотором (ЭБУ) непрерывно получает данные о полноте сгорания топлива и соответствующим образом корректирует режим впрыска топлива.
При неработающем кислородном датчике ЭБУ переключается на работу по аварийному алгоритму. Водитель при этом может заметить падение мощности двигателя и рост потребления топлива. Но машина при этом будет вполне в состоянии двигаться без особых для себя проблем. Разве что каталитический нейтрализатор окажется под угрозой ускоренного выхода из строя. Но если он уже «выбит», то и эта неприятность устранена.
Вторая система, прекращение функционирования которой — еще не повод поставить авто на прикол, — это АBS и ESP. Они очень помогают безопасно двигаться по скользким покрытиям и на большой скорости. Однако, ездят же как-то и до сих пор люди на старенькой жигулевской «классике» и переднеприводных «девятках» того же производителя.
А у таких машин даже ABS в конструкции не предусмотрено. Это значит, что нормальный водитель сам может заменить все эти электрические «навороты» — при достаточном опыте и аккуратности вождения.
Еще одно полезное устройство в машине, без которого ездить вполне можно — подушка безопасности. В случае аварии ее отсутствие может стать критичным, но без ДТП, что она есть, что ее нет — абсолютно все равно.
Очень неприятная для водителя и пассажиров, но совершенно «не влияющая на скорость» поломка в машине — выход из строя системы кондиционирования. Выйти из строя там может многое — от улетучившегося через какую-нибудь трещинку хладагента до заклинившего компрессора. Машина прекрасно и без «кондея» может ехать, а вот ее экипаж — далеко не всегда.
Из той же серии — отказ системы круиз-контроля или каких-либо иных ассистентов. Например, датчиков парктроника, видеокамер бокового или заднего обзора, электропривода двери (или крышки) багажника и т. п. С такими техническими проблемами авто прекрасно едет. Неработоспособные системы лишь доставляют некоторые неудобства владельцу, не более.