5 серьезных неисправностей, с которыми можно спокойно ездить

Набор условно некритичных неисправностей машины довольно узок и касается, по большей части, ее электронной начинки и сервисных систем.

Первая такого рода неполадка, которая приходит на ум, связана с некорректной работой лямбда-зонда — датчика содержания кислорода в выхлопных газах. От него блок управления мотором (ЭБУ) непрерывно получает данные о полноте сгорания топлива и соответствующим образом корректирует режим впрыска топлива.

При неработающем кислородном датчике ЭБУ переключается на работу по аварийному алгоритму. Водитель при этом может заметить падение мощности двигателя и рост потребления топлива. Но машина при этом будет вполне в состоянии двигаться без особых для себя проблем. Разве что каталитический нейтрализатор окажется под угрозой ускоренного выхода из строя. Но если он уже «выбит», то и эта неприятность устранена.

Вторая система, прекращение функционирования которой — еще не повод поставить авто на прикол, — это АBS и ESP. Они очень помогают безопасно двигаться по скользким покрытиям и на большой скорости. Однако, ездят же как-то и до сих пор люди на старенькой жигулевской «классике» и переднеприводных «девятках» того же производителя.