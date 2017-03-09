Как не лишиться «прав» из-за стершейся по весне разметки

Весной от дорожной разметки почти повсеместно остаются лишь воспоминания. В такой ситуации, даже зная о теоретическом наличии на том или ином участке сплошной осевой, немудрено нечаянно выкатиться на «встречку», что грозит лишением водительского удостоверения. Сотрудники ДПС прекрасно знают о таких нюансах и местах, где разметка стирается к концу зимы. И ради повышения «показателей профилактики нарушений ПДД» и своего кармана выползают подежурить на весеннем солнышке там, где водитель может незаметно для себя «попасть на лишение» в/у.

Нечаянно наехал на двойную сплошную, от которой остались лишь серенькие «намеки», залитые весенней грязью, а экипаж ДПС — тут как тут со своими протоколами и намеками на возможность «договориться на месте». На самом же деле буква КоАП считает нарушением ПДД только то действие водителя, которое он совершил, будучи проинформирован о запрете. То есть мог видеть запрещающий сигнал, знак, разметку, но нарушил их требования. За это положено наказание по соответствующей статье. А если шофер физически не мог знать о запрете, он считается невиновным. Поэтому главное в ситуации, когда тебя остановил патруль ДПС и инспектор пишет протокол по «лишенческой» статье КоАП, зафиксировать тем или иным образом реальную обстановку в этом месте в это время.