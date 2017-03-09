Как не лишиться «прав» из-за стершейся по весне разметки

MK
Наступила весна с ее разбитым асфальтом и пропавшей за зиму дорожной разметкой. Нечаянно нарушить ПДД и попасть под «лишенческую» статью КоАП в таких условиях — раз плюнуть.
Максим Строкер

Весной от дорожной разметки почти повсеместно остаются лишь воспоминания. В такой ситуации, даже зная о теоретическом наличии на том или ином участке сплошной осевой, немудрено нечаянно выкатиться на «встречку», что грозит лишением водительского удостоверения. Сотрудники ДПС прекрасно знают о таких нюансах и местах, где разметка стирается к концу зимы. И ради повышения «показателей профилактики нарушений ПДД» и своего кармана выползают подежурить на весеннем солнышке там, где водитель может незаметно для себя «попасть на лишение» в/у.

Нечаянно наехал на двойную сплошную, от которой остались лишь серенькие «намеки», залитые весенней грязью, а экипаж ДПС — тут как тут со своими протоколами и намеками на возможность «договориться на месте». На самом же деле буква КоАП считает нарушением ПДД только то действие водителя, которое он совершил, будучи проинформирован о запрете. То есть мог видеть запрещающий сигнал, знак, разметку, но нарушил их требования. За это положено наказание по соответствующей статье. А если шофер физически не мог знать о запрете, он считается невиновным. Поэтому главное в ситуации, когда тебя остановил патруль ДПС и инспектор пишет протокол по «лишенческой» статье КоАП, зафиксировать тем или иным образом реальную обстановку в этом месте в это время.

Для этого необходимо с помощью собственного смартфона сфотографировать или снять на видео состояние дорожного полотна — для иллюстрации фактического отсутствия дорожной разметки. Причем, съемку нужно вести так, чтобы имелась «привязка» к конкретному месту. В кадре должны быть заметные и легко определяемые ориентиры: номера домов, общие виды улицы, приметные строения и прочее. Само собой, в фото- видеоматериал должны попасть сотрудники, оформляющие «правонарушение» и их полицейская машина — с номерами. Это нужно для того, чтобы на корню развеять сомнения во времени проведения съемки.

Демонстрация этих фото- и видеоматериалов должна впоследствии убедить судью в вашей невиновности. Если в машине установлен видеорегистратор — еще лучше. В полицейский протокол, когда его дадут вам на подпись, обязательно нужно вписать фразу, что имеется видеозапись, где зафиксирован момент вашего «правонарушения». Полицейским, составившим этот протокол, флешку с реабилитирующим вас видео лучше не отдавать. Они ее, скорее всего, постараются «потерять». Вы же можете дома переписать нужный ролик на другой электронный носитель и продемонстрировать его в так называемой группе разбора или, опять же, в суде. Обычно в подобных случаях водитель признается невиновным.

автоправо, суд, лишение прав, ПДД, ГИБДД
9 марта 2017
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