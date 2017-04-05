Mercedes-Benz представляет «горячие» кроссоверы GLC63

Под капотами автомобилей семейства GLC63 устанавливается четырехлитровый битурбированный V8, знакомый нам по другим моделям Mercedes-AMG. Двигатель стандартного GLC63 и купе развивает мощность в 469 л.с. и максимальный крутящий момент в 649 Нм. А вот GLC63 S получил 503-сильную установку с пиковым крутящим моментом в 700 Нм. Все версии оснащаются девятиступенчатой автоматической коробкой передач и фирменной системой полного привода 4MATIC+. При этом, если первые две разгоняются до сотни за 3,9 секунды, то «эске» требуется всего 3,7 с.

GLC63 и GLC63 купе стоят на 19-дюймовых колесах, в то время как GLC63 S оборудовали 20-дюймовыми. Также новинки могут похвастать четырьмя выхлопными трубами, широким задним диффузором и спойлером на крышке багажника. Салон отделан кожей, которая покрывает практически все поверхности, включая приборную панель. А купе GLC63 S вдобавок обзавелось и рулевым колесом из пакета AMG Performance.

Напомним, что официальная премьера семейства GLC63 состоится 12 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.