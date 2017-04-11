Когда Audi Q8 и Q4 появятся в продаже

Новый купеобразный кроссовер Q8, не раз замеченный во время тестирования, схож по габаритам с младшим собратом Q7, однако он более приземистый. В начале следующего года SUV встанет на конвейер завода в Брастиславе, тогда же начнутся и продажи новинки.

Применительно к новому Q4 ингольштадтцы используют эпитет «очень спортивный», но никаких подробностей при этом не раскрывают. Известно лишь, что кроссовер будет собираться в венгерской Дьере, а его дебют состоится в 2019-м — на два года раньше, чем предполагалось.

— Мы выводим на рынок две новых Q-модели, повышая тем самым нашу конкурентоспособность в крайне важном сегменте, — отметил Хуберт Валтл, глава производства и логистики Audi.

О том, когда новые кроссоверы Q8 и Q4 приедут в нашу страну — если, конечно, такое решение вообще будет принято — пока не сообщается.