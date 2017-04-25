В России появится дизельная модификация Skoda Octavia

Однако, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе Skoda, в ближайшее время дизельная модификация Octavia на российском рынке не появится. Очевидно, что прохождение автомобилем сертификации — это лишь заделки производителя на будущее.

Так, «Октавия», о которой говорится в базе данных «Роспатента», оснащена двухлитровым дизельным турбомотором мощностью в 150 л.с. и максимальным крутящим моментом в 320 Нм, агрегатированным с роботизированной коробкой передач DSG или шестиступенчатой «механикой».

Напомним, что в настоящее время моторная гамма обновленной модели включает в себя три бензиновых агрегата. Пару 110-сильному 1,6-литровому атмосфернику составляют пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат». В версиях со 150-сильным 1,4-литровым TSI или 1,8-литровым турбомотором мощностью 180 сил трудится шестискоростная «механика» или «робот» DSG-7. А полноприводная модификация оснащается исключительно 180-сильным TSI, агрегатированным с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

При этом цена на рестайлинговую Octavia начинается с отметки в 940 000 рублей.