Ferrari выпустит свой первый кроссовер

Как сообщает издание Car со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, будущий конкурент Aston Martin DBX и Lamborghini Urus дебютируют ближе к 2020 году. Удивительно, но в Ferrari до сих пор отрицают, что в модельном ряду марки проявится кроссовер — по их словам, новинка представляет собой пятидверное купе с высокой посадкой, но никак не SUV. И это странно, ведь традиционно бывает как раз наоборот.

Так, по предварительным данным, автомобиль, который придет на cмену GTC4 Lusso, оснастят не V12, как можно было бы предположить, а новым V8 или даже гибридной силовой установкой. Инсайдеры называют и ориентировочную цену новинки — за первый кроссовер Ferrari европейские дилеры попросят не менее 300 000 евро. Прочие подробности об этой модели пока не раскрываются.