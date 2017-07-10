Ferrari выпустит свой первый кроссовер

Фото: www.carmagazine.co.uk
На протяжении нескольких лет представители Ferrari твердили, что в компании не намерены выпускать кроссоверы, поддаваясь всеобщему помешательству. Однако, как оказалось, в Маранелло уже приступили к разработке первого SUV, получившего кодовое название F16X.
Виктория Базылева

Как сообщает издание Car со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, будущий конкурент Aston Martin DBX и Lamborghini Urus дебютируют ближе к 2020 году. Удивительно, но в Ferrari до сих пор отрицают, что в модельном ряду марки проявится кроссовер — по их словам, новинка представляет собой пятидверное купе с высокой посадкой, но никак не SUV. И это странно, ведь традиционно бывает как раз наоборот.

Так, по предварительным данным, автомобиль, который придет на cмену GTC4 Lusso, оснастят не V12, как можно было бы предположить, а новым V8 или даже гибридной силовой установкой. Инсайдеры называют и ориентировочную цену новинки — за первый кроссовер Ferrari европейские дилеры попросят не менее 300 000 евро. Прочие подробности об этой модели пока не раскрываются.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, кроссоверы
10 июля 2017
391