Американцы оценили безопасность нового кроссовера Mazda CX-5

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) по итогам краш-тестов присудил кроссоверу Mazda CX-5 второй генерации, продажи которого стартовали в России 1 июля, высшую награду Top Safety Pick +.
Виктория Базылева

Так, новая Mazda CX-5 показала отличные результаты в серии боковых и фронтальных краш-тестов. Кроме того, эксперты высоко оценили работу системы предотвращения столкновений, прочность крыши и безопасность подголовников. Нельзя не отметить, что новинка оснащена приемлемыми фарами — за что и удостоилась награды Top Safety Pick с «плюсом».

К тому же, по данным, полученных с зафиксированных на манекене датчиков, водитель кроссовера подвергается лишь незначительному риску серьезного травмирования во время ДТП — а это, согласитесь, немаловажно.

  • Фото: www.netcarshow.com
  • Фото: www.netcarshow.com

Напомним, что Mazda CX-5 нового поколения продается в России в трех комплектациях: Drive, Active и Supreme. Моторная линейка модели включает в себя бензиновые 2- и 2,5-литровые двигатели мощностью 150 и 192 л. с. соответственно. На автомобили устанавливаются шестиступенчатые механические и автоматические коробки передач, а привод предлагается передний или полный.

Кроссовер порадует российских покупателей подогревом руля и задних сидений, электроприводом багажника, автоматическим закрыванием дверей и проекционным дисплеем над панелью приборов. Кроме того, автомобиль располагает полностью светодиодной оптикой и, разумеется, системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Стартовая цена Mazda CX-5, оснащенной 150-сильным мотором, составляет 1 431 000 рублей, в то время как кроссовер с двигателем мощностью в 192 силы обойдется автомобилисту уже как минимум в 1 831 000 рублей.

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12 июля 2017
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