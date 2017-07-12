Американцы оценили безопасность нового кроссовера Mazda CX-5

Так, новая Mazda CX-5 показала отличные результаты в серии боковых и фронтальных краш-тестов. Кроме того, эксперты высоко оценили работу системы предотвращения столкновений, прочность крыши и безопасность подголовников. Нельзя не отметить, что новинка оснащена приемлемыми фарами — за что и удостоилась награды Top Safety Pick с «плюсом».

К тому же, по данным, полученных с зафиксированных на манекене датчиков, водитель кроссовера подвергается лишь незначительному риску серьезного травмирования во время ДТП — а это, согласитесь, немаловажно.