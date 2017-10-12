Новый кроссовер Citroën C3 Aircross бьет рекорды продаж

Как сообщает пресс-служба Citroën, более 50% покупателей оставили заявки на C3 Aircross в топовой комплектации Shine. При этом около 20% от всех заказов приходится на машины с двухцветной окраской кузова, а еще 15% — на автомобили с дизайн-пакетом Packs Color, который подразумевает окрашенные в контрастный цвет дуги багажника, корпуса боковых зеркал, окантовку фар и декоративные колпачки колесных дисков.

Напомним, что Citroën C3 Aircross дебютировал в середине июня нынешнего года. Кроссовер, отличающийся весьма своеобразным дизайном, может похвастать увеличенным дорожным просветом, защитными накладками на бамперах, расширителями колесных арок и рейлингами на крыше.

В линейку двигателей модели входят трехцилиндровые бензиновые моторы PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельные BlueHDi, генерирующие от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические и автоматические.