Состоялась премьера семиместного кроссовера Lexus RX

На первый взгляд удлиненный Lexus RX ничем не отличается от версии с двумя рядами сидений. Размер колесной базы машины остался прежним — 2790 мм, а вот задний свес увеличился на 110 мм, благодаря чему общая длина авто выросла до пяти метров.

В базовой комплектации кроссовер оснащается трехместным диваном второго ряда, но за дополнительную плату можно установить два раздельных кресла. Третий же ряд рассчитан на двоих взрослых пассажиров.

В движение удлиненный Lexus RX, ориентированный на североамериканский рынок, приводится 3,5-литровым 294-сильным V6, агрегатированным с восьмиступенчатым «автоматом». Машина порадует покупателей множеством опций, отвечающих за комфорт и безопасность. В их числе — Lexus Safety System +, десять эйрбегов и персонализированные настройки режима работы дверных замков, световых приборов и других параметров.

На авторынке Соединенных Штатов новинка появится уже до конца нынешнего года, в Европу машина приедет предположительно в первой половине года следующего. Доберется ли семиместный Lexus RX до России, пока неизвестно.